AAA紅毯主持「中韓日英」一人全包！正妹翻譯身分起底

Qma主持AAA紅毯包辦4語言，超狂經歷遭起底。（圖／IG@qmas_diary）

南韓媒體主辦的頒獎典禮AAA（亞洲明星盛典），6日在高雄世運體育場圓滿落幕，除了眾多韓星陸續登台外，紅毯主持人也成為討論話題之一，原來此次在現場專門引導藝人登場，就是具豐富翻譯及主持經驗的混血正妹Qma（馬佑熙）。

Qma擁有清新外型及流利口條，6日展現中、英、韓、日4種語言切換，先是用韓文提示拍照動線、帶動現場氣氛，再用中文補充介紹，必要時也可用英、日文協助說明，不僅需全神貫注掌握活動流程，還要讓嘉賓們感受當地粉絲的熱情，相當不容易。

直播畫面曝光後，引來許多網友紛紛讚嘆，「滿厲害的，台風很穩」、「韓語講起來好順」、「上次大巨蛋唱歌還被鄭恩地誇獎」、「原來是很多韓星活動的翻譯老師」，不過，也有人認為日語部分不流利，「日語沒有流利」、「應該跟佐藤健團隊協調一下」、「結果卡在佐藤建」。

據了解，Qma是台韓混血，2012年因朋友牽線首次接下觀光局的拍攝翻譯工作，曹政奭便成為合作的第一位韓星，2014年正式踏入韓流活動現場，許多韓星見面會、記者會都能見到她的身影，2016年金鍾國來台參加金鐘獎，也由她擔任貼身翻譯，今年還與金泰希、池昌旭、利特、李時安等人同台，顯示她的專業備受肯定；而她也兼具演員身分，參與過《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》及電影《BIG》。

