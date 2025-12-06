AAA紅毯星光熠熠！朴寶劍狂比愛心寵粉 IU平口禮服絕美

韓流盛事AAA高雄開幕，IU、朴寶劍同台引暴動。（畫面授權 Star News 訊號提供 LINE TV）

南韓盛事AAA頒獎典禮於週末在高雄世運主場館盛大舉行，吸引眾多韓流明星齊聚一堂。活動從下午2點開始紅毯進場，包括人氣男團Cortis、《苦盡柑來》CP檔朴寶劍與IU，以及主持人李俊昊、張員瑛等明星都華麗登場，引發粉絲熱烈尖叫。現場採用360度四面舞台設計，配備大型LED螢幕，讓粉絲能零死角欣賞偶像風采。不過有粉絲分享，為了這場盛會，當地住宿價格翻漲三倍，幸好有提前訂房才避免高價。

AAA紅毯星光熠熠！潤娥盤起頭髮，公主風禮服現身，粉絲直呼好美。（畫面授權 Star News 訊號提供 LINE TV）

這場星光熠熠的頒獎典禮中，南韓歌手IU身穿灰色系平口長禮服，搭配精緻項鍊，乘坐花車進場時親切地與粉絲近距離互動，展現溫柔氣質。而《苦盡柑來遇見你》男主角朴寶劍則身著黑白簡約西裝亮相，不斷比出愛心手勢並送出飛吻，熱情回應粉絲的支持。

《苦盡柑來遇見你》的朴寶劍，出席AAA典禮，穿上黑白簡約西裝，狂比愛心、送飛吻，粉絲暴動。（畫面授權 Star News 訊號提供 LINE TV）

同場還有潤娥盤起髮髻，穿著公主風禮服優雅現身。回到家鄉台灣的i-dle成員舒華則以粉色魚尾裝搭配白皙皮膚，展現精緻美貌。女團IVE全員身著粉色系套裝登場，格外吸睛。張員瑛一身白紗洋裝禮服華麗亮相，將與李俊昊共同擔任典禮主持人。

許多粉絲不惜重金購買VIP門票，只為近距離一睹偶像風采。有粉絲透露，由於演唱會期間住宿價格普遍上漲，他們早在9月13日公布消息時就立即訂房，當時四人房只需4000元，而現在同樣房型已漲至12000元，足足上漲三倍。

IU應援卡車，遇到機車和腳踏車車禍現場，熱心的幫忙擋住車流疏導交通。（圖／TVBS）

各家粉絲也紛紛出動「卡車應援」表達對偶像的支持。現場還發生一則暖心小插曲：一輛IU粉絲的應援卡車被目擊停在路中央，原來是遇到機車和腳踏車發生車禍，應援車熱心幫忙擋住車流並疏導交通，展現「飯隨偶像」的美好品德。整場活動星光閃耀，為高雄帶來濃厚的韓流氣息。

