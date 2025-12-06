AAA紅毯開始了！財閥千金Annie率ALLDAY PROJECT登場 唱紅「吳麗萍」的CORTIS也來了

Annie（右起）領軍ALLDAY PROJECT首次來到台灣出席AAA頒獎典禮。翻攝STARNEWS

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）將在高雄世運主場館開獎，明天還有「ACON 2025」音樂節輪番登場，兩天的活動台灣觀眾都可透過三立都會台或是LINE TV觀看直播。今年的主持人找來蟬聯5屆的人氣偶像張員瑛擔綱，今預計再度化身AAA女神，開場就預計與主持搭檔李俊昊表演華爾滋優雅揭幕。

今天人氣偶像們下午2點開始輪番登上AAA紅毯，ALLDAY PROJECT先坐上高爾夫球車準備登台，另一組夯團CORTIS也緊接著坐上花車繞場，讓全場歌迷為之瘋狂，尤其CORTIS成員JAMES（趙雨凡）曾在台灣念書，加上最近夯曲〈GO!〉的歌詞被網友空耳聽成「吳麗萍你好像搭丟賽」笑翻全網，再度引爆話題。緊接著KiiiKiii、MEOVV、KISS OF LIFE、QWER都陸續現身紅毯，讓歌迷不由拿起手機搶拍，主持人也提醒粉絲要留意秩序。

BTS的師弟團CORTIS首次來台，夯曲〈GO!〉的歌詞被網友空耳聽成「吳麗萍你好像搭丟賽」笑翻全網。翻攝STARNEWS

KISS OF LIFE辣露小蠻腰。翻攝STARNEWS

KiiiKiii再度來到台灣演出。翻攝STARNEWS

貓系女團MEOVV美美亮相AAA紅毯。翻攝STARNEWS

QWER以白色俏麗短裙禮服現身。翻攝STARNEWS

AAA十週年首度移師台灣

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，由於是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，所以兩天的演出除了偶像輪番登台獻唱，更少不了今年熱播的夯劇演員。該典禮曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦，今年10週年首度移師台灣，並選定在能容納5萬觀眾的高雄世運主場館登場。

今年的卡司除了IVE張員瑛、2PM出身的男神李俊昊擔綱主持人，出席典禮的陣容更是星光熠熠，包括夯劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍、李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，以及《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞、《我的完美秘書》李浚赫、《外傷重症中心》秋泳愚，就連日本男神佐藤健都受邀出席。

偶像部分則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等團體，金曲歌王林俊傑也將登場。

韓團中國成員臨時不來

只是美中不足的是，新人男團AHOF的中國成員張帥博，人氣正夯的TWS中國成員韓振以及日本饒舌歌手CHANMINA，陸續發布因「健康因素」確定缺席的消息，演出陣容有所異動。而今天的AAA共有23組歌手，還預計有跨界的合作舞台，預計典禮時長約300分鐘，令歌迷十分期待。



