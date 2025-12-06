AAA紅毯／台韓混血翻譯馬佑熙四語切換紅毯爆紅！超狂演員身份遭起底

記者林宜君／台北報導

AAA紅毯今年典禮最大亮點是全面加入中文元素。（圖／翻攝自Line TV）

今（6日）下午２點，AAA紅毯活動準時開場。今年典禮最大亮點是全面加入中文元素，由馬佑熙擔任紅毯翻譯兼主持，她靈活切換中、英、韓、日四種語言，全程介紹流程、引導觀眾與粉絲座位，並提供安全提醒與情緒回饋，展現高度專業與親和力，讓現場氣氛溫暖又友善。還曾出演過《華燈初上》，讓網友驚嘆「不用等翻譯真的好爽！」、「好台又親民！」首次參加的台灣粉絲更是驚喜連連。

馬佑熙擁有13年韓流翻譯經驗。（圖／翻攝自Qma馬佑熙FB）

今年AAA紅毯也採新模式，主持人不在台上露臉，而是透過後台螢幕遠端掌控全場，將焦點百分之百留給藝人，讓觀眾視覺更乾淨、專注。馬佑熙擁有13年韓流翻譯經驗，2012年開始接台灣觀光局《噗通噗通24小時台灣》翻譯工作，首度合作的韓星是曹政奭。2014年翻譯趙寅成粉絲見面會後，正式踏入韓流現場翻譯領域，2016年第51屆金鐘獎替金鍾國擔任貼身翻譯時，清新外貌被鏡頭捕捉，獲封「台灣最美翻譯」。

馬佑熙曾出演過華燈初上。（圖／翻攝自Qma馬佑熙FB）

多年來，她合作過的藝人名單包括孔劉、李棟旭、BTS、MAMAMOO、iKON、SEVENTEEN、Red Velvet、Running Man主持群、神話、池昌旭、IU、具俊曄、丁海寅、ATEEZ、Block B、Apink、Day6、TEEN TOP、EXO燦烈及少女時代潤娥等，甚至有多位韓國運動員。除了翻譯身分，馬佑熙也兼具演員身分，參與過《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》及電影《BIG》，成功跨界發展，舞台與螢幕履歷同樣精彩。

