AAA紅毯／唯一受邀華語歌手！林俊傑現身「開心狂比愛心」5萬粉全瘋

陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」

