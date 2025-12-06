AAA紅毯／太仙了！張員瑛合體李俊昊主持 她白紗現身5萬人全醉

記者林汝珊／高雄報導

AAA頒獎典禮將由張員瑛、李俊昊主持。（圖／翻攝自LINE TV）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。本屆典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，一步上紅毯，尖叫聲不斷。

張員瑛、李俊昊合體比愛心。（圖／翻攝自LINE TV）

頒獎典禮中午12點開放觀眾入席，紅毯於下午2點準時開始。張員瑛與李俊昊攜手擔任主持，張員瑛一身白紗洋裝禮服，公主般出場，仙氣滿滿。今年典禮主舞台直接沿用先前 TWICE 演唱會的 360 度四面舞台，大型 LED 螢幕，觀眾無論坐在任何角度，都能零死角捕捉。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

