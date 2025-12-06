AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白

娛樂中心／綜合報導

惠利步上AAA典禮的紅毯。（圖／翻攝自LINE TV）

第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。

惠利以一身性感透視裝步上AAA典禮的紅毯。（圖／翻攝自LINE TV）

台灣方面則由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

惠利不斷和現場粉絲打招呼。（圖／翻攝自LINE TV）

惠利以《請回答1988》成為韓劇國民初戀，戲外同樣大剌剌又直爽。她前一晚抵達高雄後立刻開直播，先感謝粉絲準備布條接機，接著大讚搭乘的長榮航空餐點「特別好吃」，還分享自己一上飛機就睡著，醒來後看到大家在吃飯，立刻跟空服員要了一份，誇東坡肉「很好吃，所以吃了個精光」。

她也笑說，前陣子吃生魚片太急不小心咬破嘴，這兩天吃東西都會痛，但仍照樣吃得津津有味，讓粉絲直呼太可愛。在紅毯現場，惠利粉絲舉著巨型布條支持，上面寫著「惠利啊，你是天才、是我們的唯一」格外醒目。許多海外粉絲特地趕來高雄，只為親眼見她一面，場面十分熱烈。AAA 典禮於 6、7 日在高雄國家體育場舉行，活動也透過韓國 MTN 與 Weverse 直播，讓全球觀眾同步參與盛事。



