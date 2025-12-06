AAA紅毯／潤娥黑禮服綁蝴蝶結美翻全場！中文指令秒聽無需翻譯

記者林汝珊／高雄報導

潤娥登場。（圖／翻攝自LINE TV）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，潤娥仙氣踏上紅毯，美翻全場。

潤娥中文實力堅強，秒聽指令。（圖／翻攝自LINE TV）

潤娥以黑色禮服亮相，胸前及腰間綁上白色蝴蝶結，優雅又帶點可愛氛圍，讓現場尖聲停不下來。而擁有中文十級能力的潤娥，在主持人尚未說出韓文翻譯時，就已能聽懂中文指令，左右轉身，讓周圍的媒體都能完全捕捉。

廣告 廣告

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

更多三立新聞網報導

AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚

AAA紅毯／舒華仙到發光！主持人嗨喊「台灣的孩子」5萬人嗨翻

AAA紅毯／太仙了！張員瑛合體李俊昊主持 她白紗現身5萬人全醉

AAA紅毯／唯一受邀華語歌手！林俊傑現身「開心狂比愛心」5萬粉全瘋

