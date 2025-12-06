三立新聞網 setn.com

AAA紅毯／CORTIS繞場震翻5萬人！台泰混血趙雨凡「返鄉」掀暴動

記者林汝珊／高雄報導

AAA紅毯舞台。（圖／翻攝自Line TV）
AAA紅毯舞台。（圖／翻攝自Line TV）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。今年典禮主舞台直接沿用先前 TWICE 演唱會的 360 度四面舞台，大型 LED 螢幕，觀眾無論坐在任何角度，都能零死角捕捉。

CORTIS 鞠躬致意。（圖／翻攝自Line TV）
CORTIS 鞠躬致意。（圖／翻攝自Line TV）

頒獎典禮中午12點開放觀眾入席，紅毯於下午2點準時開始。今年爆紅的男團CORTIS 一出場，引起全場尖叫聲，現場5萬粉絲瞬間瘋狂。其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出，讓粉絲都相當期待。

藝人紛紛乘坐花車進場。（圖／翻攝自Line TV）
藝人紛紛乘坐花車進場。（圖／翻攝自Line TV）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

