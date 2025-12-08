AAA終於要來了！I-DLE舒華清冷感妝容怎麼打造？透感底妝、奶茶裸色眼影，重點手法一次看
AAA頒獎典禮終於要在這週末（12/6、12/7）於高雄登場，而在韓國以女團 i-dle 出道的台灣女孩舒華這次也會擔任主持，一直是「天然美」和「清冷氣質」的代表！精緻的五官、乾淨的眼神，加上不經雕飾的自信，讓她站在人群裡總是格外亮眼，近年她的妝容風格越發成熟，從剛出道的甜美感轉向更乾淨、極簡、耐看的冷系美。
舒華很懂得運用亮度與線條放大自己本來的輪廓，不靠濃妝，也能展現強烈個性，她會讓臉部留白、避免過多顏色，利用亮度和線條撐起五官，這也讓她的氣質在鏡頭前顯得冷靜、透亮又耐看！編輯這次整理了舒華最常畫的清冷妝容完整解析。
舒華狂瘦10公斤美出新高度，親揭甩肉秘訣，斷碳、戒糖打造纖細螞蟻腰
舒華清冷感妝容底妝解析
輕透冷感底妝
舒華的底妝會把粉底打得很薄、很透，上妝前會先用帶一點保濕度的打底讓皮膚有自然光澤，再用輕薄的粉底均勻膚色、修掉小瑕疵，運用少量多次的上妝手法拍上底妝，但不會把肌膚的質感蓋掉。
T字部位和下巴會稍微用粉餅壓一下，控油的同時也讓五官更利落；臉頰則會保留水亮光澤，這樣整張臉看起來乾淨又有呼吸感！她的底妝不是霧面，也不是油亮亮的光，而是一種柔霧、微光的平衡感，讓整體氛圍更顯氣質。
修容與提亮
舒華的臉部輪廓明亮乾淨，她不靠強烈修容，而是會用冷光高光打在鼻樑、鼻尖、顴骨高點，再搭配下巴與人中輕輕提亮，這種「光澤式修容」可以讓五官立體但不生硬，是最適合清冷系的柔霧感臉型。
舒華清冷感妝容眼妝解析
眼影：奶茶 × 杏灰色組合
舒華的眼妝乾淨卻存在感滿滿，關鍵在於她會使用奶茶色大面積鋪底，再以杏灰色加深眼尾與下眼瞼後半段。這種「柔霧+冷調」的配色能夠放大眼型，讓眼神看起來溫柔又有一點距離感。眼窩中央再壓一點細閃，剛好能讓眼睛在光下更立體，是清冷感的靈魂！
眼線：極細、後拉且微挑
仔細觀察舒華的眼線，會發現幾乎是若有似無的存在！她會貼著睫毛根部畫極細線條，到眼尾時微微上提，再多拉一個 1～2 mm 的延伸，這個手法能讓眼型自然拉長但不會變得銳利。
睫毛：根根分明、下睫毛必刷
清冷妝的睫毛不能太濃密，舒華習慣把上睫毛刷成根根分明的細長感，下睫毛則輕刷一排作為補光。這樣不但讓眼睛變亮，也能平衡眼線的細緻度，整體視覺更輕盈。
舒華清冷感妝容唇妝解析
霧面果凍質地打造清冷柔軟感
唇妝部分舒華最常選擇帶冷調的清透霧面紅色或玫瑰色，就像是剛咬過莓果的自然紅！上唇峰只稍微加重，下唇中央留亮感，讓嘴唇看起來立體但不厚重，剛好互補眼妝的淡雅。
延伸閱讀：
I-DLE舒華：「偶像是為舞台而生的，也因為透過舞台，讓我感到快樂與成就感。」
封面人物｜舒華，重啟初心：「初心很容易被遺忘，但記憶一直在，在某些時刻被激發，感覺會馬上被喚起。」
I-DLE舒華狂瘦10公斤美出新高度，親揭甩肉秘訣，斷碳、戒糖打造纖細螞蟻腰
舒華其實是叛逆女？25歲對生活的成熟體悟：「人如果一直賦予東西意義的話，你就會很累。」
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2026代表色Cloud Dancer雲上舞白登場！必收5款白色彩妝：奶霜濾鏡、乾淨亮眼一次擁有
