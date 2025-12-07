AAA總製作人不忍了！典禮結束發文澄清這件事「揚言提告」

AAA和ACON兩天都採用「四面台」的形式進行。（讀者提供）

總製作人文完植發文曬照澄清。（摘自Threads）

韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，簡稱AAA）上週末於高雄國家體育館（世運主場館）落幕，不過活動結束後，卻因舞台設計在網路上掀起討論。有網友懷疑此次採用「四面台」的形式，是否沿用先前TWICE演唱會的舞台配置，對此，AAA總製作人文完植（暫譯，문완식）在社群平台Threads（脆）上親自發文澄清，強調此次舞台為團隊自行搭建，並揚言將對散布不實消息者採取法律行動。

由於上一場在世運主場館舉行的TWICE演唱會，同樣使用四面台形式，因而引發部分網友推測此次AAA舞台為「直接沿用」，雖該說法始終未獲官方證實，但演出當天仍有部分媒體跟進報導相關內容，文完植在隔天ACON結束後忍不住反擊，並曬出舞台搭建前後的對比照片，嚴正表示：「AAA沒有與任何演出或舞台共用。」強調整座舞台皆由團隊一手搭建完成，對於不實指控也撂下重話，稱將依法追究散布謠言者的責任。

值得一提的是，主辦方在官方公布座位圖時，便以「360度舞台」、「四面台」作為賣點，希望讓每區的觀中都能更近距離觀賞，然而正式演出後，似乎是為了直播上能有好效果，引發部分購票觀眾不滿，尤其是購買「FN區」的觀眾，抱怨在現場有將近9成時間只能看到藝人背面，直言自己宛如成了「背景板」。不少網友更憤怒表示：「如果只是面向一面，就不要說是四面舞台。」相關爭議也在網路上持續發酵。

