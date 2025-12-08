Yahoo奇摩娛樂新聞

AAA舞台男女混聲組合ALLDAY PROJECT超吸睛！成員背景超狂：ILLIT前成員、財閥千金、Lisa編舞家…詳細介紹一次看

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

韓國金牌製作人Teddy公司「THE BLACK LABEL」繼去年推出旗下第一組女團MEOVV後，正式宣布將於6/23推出5人男女混聲組合「ALLDAY PROJECT」！成員各個大有來頭，包括新世界集團第三代千金ANNIE、曾出演NewJeans《Supernatural》MV的型男TARZZAN、曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞的知名編舞家BAILEY、在《Show Me The Money 6》嶄露頭角的WOOCHAN以及ILLIT前超人氣成員YOUNGSEO。馬上來看看ALLDAY PROJECT這組新團的出道計畫、特別之處、成員介紹、男女混聲組合還有哪些吧？

男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！（圖／allday_project IG）
男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！（圖／allday_project IG）

ALLDAY PROJECT 幾號出道？

  • 2025/06/16（一）台灣時間17:00《FAMOUS》MV公開

  • 2025/06/23（一）首張單曲發行，正式出道

  • 《FAMOUS》完整MV：

廣告

6月8日「ALLDAY PROJECT」的成員們各自在自己的IG上分享與「批准書」的合照，正式宣布即將成團出道，ALLDAY PROJECT的官方帳號上也PO出5人團體照，並介紹此團是「一個沒有界線的創意組合」：

ALLDAY PROJECT集合了5位無與倫比的藝術家，他們在各自的領域獲得認可，如今團結起來一起推動創意的界線、表達方式、挑戰傳統規範，帶來全新的音樂，史無前例也不會隨波逐流，開創屬於他們自己的道路，大膽、獨一無二並且毫不妥協，憑藉精緻的音樂、大膽的視覺效果以及強大的音樂能量，ALLDAY PROJECT將成為撕下標籤、超越預期，不朽的藝術力量。

ALLDAY PROJECT 美圖帥照、舞蹈影片這裡看 @allday_project ↓↓↓

ALLDAY PROJECT 成員：ANNIE

  • 特色：練習生，新世界集團第三代千金

  • 本名：MOON SEOYOON

  • 生日：2002/01/23

ANNIE是新世界百貨李明熙會長的外孫女，剛開始想當歌手受到家人反對，後來跟媽媽約定考上大學，媽媽就會幫忙說服家裡其他人，她便拼命讀書也不忘練舞，最後終於成功當上練習生。之前網傳ANNIE將作為女團MEOVV成員出道，但最終她沒有加入，原來是在ALLDAY PROJECT出道。

ALLDAY PROJECT 成員：TARZZAN

  • 特色：現代舞者／模特兒／演員，曾出演NewJeans《Supernatural》MV

  • 本名：LEE CHAEWON

  • 生日：2002/09/27

TARZZAN以模特兒活躍在時尚圈，也曾出演 NewJeans《Supernatural》MV 、I-dle《I DO》MV，還上過《洪錫天的寶石盒》。他因為學芭蕾舞的表姊推薦，開始學習現代舞，在表演過程中發現自己的舞台特質，加上從小喜歡嘻哈音樂，一直抱有音樂夢想，這次作為「ALLDAY PROJECT」對他來說是夢想成真。

ALLDAY PROJECT 成員：BAILEY

  • 特色：舞者／編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞

  • 本名：BAILEY DREW SOK

  • 生日：2004/02/24

BAILEY是韓裔美籍、K-POP圈知名的編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa、MEOVV、Red Velvet、KAI、泰民等多位藝人編舞。她從兩歲半開始跳舞，兩個姐姐也都是舞者，從小就對跳舞非常熱愛，在國外小有名氣，後來收到K-POP編舞邀約，逐漸愛上K-POP，除了編舞跳舞外也渴望站上舞台，許多網友對於BAILEY會以韓團出道非常訝異，也非常期待她展露舞蹈實力。

ALLDAY PROJECT 成員：WOOCHAN

  • 特色：Rapper／演員／練習生，曾參加《SMTM6》

  • 童星出身

  • 本名：JO WOOCHAN

  • 生日：2005/01/20

WOOCHAN是童星出身，小學時期接觸跳舞和嘻哈音樂，後來出演《Show Me The Money 6》嶄露頭角，當時的他還是CUBE娛樂的練習生，後來加入BIGHIT，曾進入出道組「Trainee A」，最後出道計畫卻告吹，如今在THE BLACK LABEL終於正式出道，也讓 一路關注他的粉絲相當欣慰。

ALLDAY PROJECT 成員：YOUNGSEO

  • 特色：練習生，ILLIT前超人氣成員

  • 本名：LEE YOUNGSEO

  • 生日：2005/11/23

YOUNGSEO曾在 JTBC選秀節目《R U Next?》中獲得第二名成績，原本將作為女團「ILLIT」成員出道，但在出道之際卻突然與BELIFT LAB解除合約並退出組合，讓許多粉絲都相當錯愕。原來YOUNGSEO一直很喜歡THE BLACK LABEL的音樂，親自要求參與試鏡，最終成功加入「ALLDAY PROJECT」順利出道。

ALLDAY PROJECT 成員自述影片：

ALLDAY PROJECT作為獨特的男女混聲組合，未出道就引起大眾期待，值得一提的是6/23 P NATION由I-DLE的田小娟參與製作的新女團Baby Don’t Cry也將正式出道，同一天兩組新團出道，又都話題性十足，勢必會掀起一番比較與討論熱潮。

ALLDAY PROJECT成員背景各有來頭。（圖／allday_project IG）
ALLDAY PROJECT成員背景各有來頭。（圖／allday_project IG）

更多男女混聲組合

雖然每年都有新團出道，但男女混聲組合在K-POP卻是相當少見，最有名的當屬1990年代的3人組合「高耀太」，還有MBK娛樂於2010年推出的「男女共學」、近年有在活動的「KARD」則是2男2女的組合，今年將展開全新巡演。

其實台灣也有許多有名的男女混聲組合，包括周杰倫帶出的「南拳媽媽」二代和四代都曾是1女3男的組合；還有愛紗、懷秋、MC40以及宗華組成的「大嘴巴」；由4男4女組成的「Dance Flow」全員都是舞者出身；此外「F.I.R飛兒樂團」、「JS」、「慢慢說樂團」、「尋人啟事」等都由男女組成，與純女聲或純男聲相比，能創作出更多不一樣的歌曲，也能挑戰更多風格。

  • KARD《Hola Hola》

  • 南拳媽媽《牡丹江》

  • 大嘴巴《Maybe 的機率》

  • Dance Flow《Come on! Come on!》

  • F.I.R飛兒樂團《Lydia》

  • JS《遇見未來》

  • 慢慢說樂團《說》

  • 尋人啟事《我巨大的悲傷》

（影片來源：ALLDAY PROJECT、愛貝克思 avex taiwan、KARD、阿爾發音樂、UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂、Timeless Music、華研國際、慢 慢說、尋人啟事The Wanted YouTube，若遭移除請見諒）

更多相關新聞：

財閥千金C位出道！ 韓混聲團體驚見新世界會長外孫女
財閥千金當偶像！「她」棄ILLIT加入混聲團體 成員資歷超強
集結財閥千金、ILLIT前成員 The Black Label男女混合團成員大有來頭

其他人也在看

棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此

棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此

小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 47 分鐘前17
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 3 天前101
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

造咖 ・ 3 天前81
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆

向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆

娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。

民視 ・ 1 天前21
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑　向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份

向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑　向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份

香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。

鏡報 ・ 1 天前29
離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」　自爆戀愛導師是她

離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」　自爆戀愛導師是她

陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前22
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前48
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」　曝重大改變原因

這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」　曝重大改變原因

百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。

鏡報 ・ 16 小時前16
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕　慈妹熱戀綠島民宿男

真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕　慈妹熱戀綠島民宿男

在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前12
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前64
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖　韓雯雯直播喊冤遭反打臉

F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖　韓雯雯直播喊冤遭反打臉

F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前24
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前19
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況

陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...

FTNN新聞網 ・ 1 天前53
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光

周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前24
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。

中時新聞網 ・ 4 天前42
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼

林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼

林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前1
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

EBC東森娛樂 ・ 14 小時前62
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台　網全跪了

AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台　網全跪了

林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前12
八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」

八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」

八點檔演員陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而，面對主持，她坦言承受巨大壓力和挑戰節目投入6位數製作，至今也尚未回本。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前發起對話
遭瘋傳離婚宥勝保事業　慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束

遭瘋傳離婚宥勝保事業　慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束

宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前發起對話