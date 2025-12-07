AAA落幕! IU橫掃6項大獎 朴寶劍現身機場揮手告別
南部中心／綜合報導
韓國AAA頒獎典禮昨晚落幕，7日陸續有韓星從小港機場搭機離台，包括拿下年度演員共6項大獎的IU、朴寶劍、潤娥，以及IVE等多個偶像團體都現身機場，揮手向歌迷道別。不少粉絲從昨晚演唱會一結束就到小港機場外等候，徹夜未眠，只為了再見偶像一面。
韓星朴寶劍穿上厚厚的羽絨外套，露出招牌燦爛笑容揮手道別，即使是素顏，仍然大方露臉，讓粉絲拍好拍滿。（圖／民視新聞）「莎郎嘿！」朴寶劍清晨從飯店check-out，已經有大批粉絲守候，他親切的揮手道別，坐上保姆車，直驅小港機場。下車時，穿上厚厚的羽絨外套，露出招牌燦爛笑容，即使是素顏，仍然大方露臉，讓粉絲拍好拍滿。拿下AAA6項大獎的最大贏家IU，戴黑色棒球帽，黑衣牛仔褲，休閒裝扮抵達機場，親切的跟民眾揮手，進入登機門時再次抬起手說再見，超極暖心。潤娥則是一身全黑，雖然戴著口罩，仍然散發明星質氣，看到粉絲遞出小禮物，她趕緊伸手接下，還向對方點頭致意，讓粉絲又驚又喜。女團IVE抵達機場後，先在門口等候全員都下車到齊，才進入機場，成員們個個包緊緊，張員瑛也穿上毛毛大衣，粉絲大喊「員瑛啊」，跟偶像道別。
韓星文素利比愛心飯撒，貼心和粉絲道別。（圖／民視新聞）韓國AAA在高雄世運主場館的頒獎典禮6日晚間十點多落幕，部份韓星隔天清晨就搭乘第一班機離台，為了再見偶像一面，大批粉絲半夜就在機場外守候，門一開立刻蜂湧而上。粉絲：「注意安全啊，好可怕。」粉絲：「我們看完演唱會就過來了，大概12點吧很感動很幸福。」粉絲：「凌晨兩點對要看那個Cortis的。」
接近中午，更多韓星出現，包括惠利、哈西大叔、金裕貞、李俊昊、文素利、李浚赫也都脫下口罩，盡情飯撒，不同其他人包緊緊，嚴志媛則是無袖背心清涼裝扮，進登機門時還拿起相機反拍群眾，卻差點被東西絆倒。包括Cortis、ADP等團體收穫大批粉絲，帶著滿滿的祝福，結束首次的台灣行。
原文出處：AAA落幕！IU橫掃6項大獎 朴寶劍現身小港機場揮手告別
