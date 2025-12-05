AAA超強卡司抵高雄! 粉絲擠爆入境大廳釀"大門脫軌"

南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導

2025AAA頒獎典禮6日、7日將在高雄世運主場館分兩天登場，5日下午包括韓星朴寶劍、IU、男團StrayKids以及擔任主持人的i-dle台灣成員舒華等人，將搭機陸續抵台，有粉絲前一晚12點多就到小港機場夜排接機，還一度因為人潮爆多，造成入境大廳二號大門小脫軌的意外插曲。

ＡＡＡ超強卡司抵高雄！ 粉絲擠爆入境大廳釀「大門脫軌」

清晨天還沒亮，高雄小港機場，入境大廳的每一個門外，都塞爆接機粉絲。（圖／粉絲提供）

清晨天還沒亮，高雄小港機場，入境大廳的每一個門外，都塞爆民眾，他們不是要排隊登機，而是等待大門敞開，進入排隊接機，迎接心愛的偶像到來。粉絲表示，4點多就來機場了，為了見偶像可以不用睡覺，看到潤娥就飽了，不用睡覺。

女團出身的李惠利，粉絲們也製作應援橫幅，前一晚就從台南跑到小港機場，搶佔第一排接機，只為了能近距離看到偶像。（圖／民視新聞）

拿著韓國女團少女時代成員＂潤娥＂的周邊商品接機，粉絲難掩興奮心情，還有女團出身的李惠利，粉絲們也製作應援橫幅，前一晚就從台南來機場大廳，搶佔第一排，只為了能近距離看到偶像。粉絲表示，我是從台南，12點就在停車場裡等了，我從澎湖 跨海來的，也是為了追李惠利。機場入境大廳，從裡到外，人山人海，也因為粉絲太熱情，一度擠爆入境大廳的二號大門，經小港機場調查，是因為瞬間人潮太多，大門被擠壓，造成小脫軌，狀況已經排除。粉絲表示，大門一開大家就一窩蜂的擠進去，就是後面的人擠進去，前面的人可能那個門沒打開，門就被撞擊超大聲的，就爆掉了、就是可能大家粉絲比較想要搶到前面，但都不是有惡意的，因為4點20開門的時候，他們可能比較激動了，一不小心就用到大門了。還好意外的小插曲，不減粉絲想看到偶像，興奮的內心。這場韓國年度盛典，2025AAA頒獎典禮，6日、7日連續兩天登場，5日下午，還有韓星朴寶劍、IU、男團StrayKids以及擔任主持人的i-dle台灣成員舒華，陸續抵台，粉絲拿著應援小物，希望在接機人海中，被心愛的偶像一眼看見。

