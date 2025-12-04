AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了

ALLDAY PROJECT的Annie（左圖）與《苦盡柑來遇見你》嚴志媛都已搭機來台。翻攝xsports

南韓音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）12月6日、7日本週末一連兩天將在高雄世運主場館舉行，今（4日）已有演員、偶像飛來台，包括被譽為「怪物新人」的混聲團體ALLDAY PROJECT、辣妹女團KISS OF LIFE、貓系女團MEOVV、人氣女團QWER以及嚴志媛、秋泳愚等演員，都已陸續從仁川機場搭機準備來台。

今年邁入第10屆的AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉行，並敲定在高雄世運主場館舉行，除了週六的AAA頒獎典禮、週日還將舉辦ACON 音樂節，兩場活動皆採用360度的四面舞台設計，觀眾無論坐在哪個位置，都能以零死角距離欣賞表演。

ALLDAY PROJECT首度來台。翻攝xsports

而今天率先來台的ALLDAY PROJECT，是6月底才剛出道的混聲團體，5位成員個個來頭不小，除了頂著新世界集團「財閥千金」光環出道的Annie，還有小學就出戰《Show Me the Money》的Woochan、知名編舞師Bailey、前ILLIT成員Youngseo以及深受精品愛戴、精通現代舞的Tarzzan，一出道就搶佔高人氣。

KISS OF LIFE今天將飛往高雄。翻攝xsports

QWER已出發來台。翻攝OSEN

MEOVV的Gawon大露辣腿。翻攝xsports

而與ALLDAY PROJECT同門的MEOVV，以及辣妹女團KISS OF LIFE，還有明年情人節又要來台會歌迷的QWER，以及《苦盡柑來遇見你》嚴志媛、《外傷重症中心》秋泳愚都已搭機來台，準備本週末的典禮盛會。

嚴志媛一身輕便來台。翻攝xsports

秋泳愚今也搭機來台。翻攝OSEN



