AAA遊戲你我都能造？雷蛇推AI工具讓獨立開發者挑戰巨頭

電玩產業正加速擁抱人工智慧，全球最大遊戲硬體大廠、雷蛇（Razer）執行長陳民亮提出一項大膽預測：未來18個月內，小型獨立團隊將有能力推出媲美3A大作的遊戲，關鍵在於AI如何重塑開發流程。

「AI 將徹底改變遊戲產業，」在新加坡舉行的Switch創新峰會上，雷蛇（Razer）共同創辦人暨執行長陳民亮（Tan Min-Liang）罕見深入闡述人工智慧將如何重塑遊戲產業的未來。

這場變革正從底層掀起浪潮。

廣告 廣告

對遊戲開發者來說，AI 不只是工具，簡直是「外掛級」的生產力引擎，它會自動修復bug、生成美術素材、優化工作流程，把開發者從無盡的瑣碎重複中解放出來，專注於打造真正有靈魂的世界。

對發行商而言，AI 像點下快進鍵。從封測反饋、多語系本地化到全球上架，整個週期大幅壓縮，讓新作幾乎可以實現「全球同步解鎖」。

而對玩家？遊戲體驗也正在悄悄升級：螢幕裡，很快會多出一位聰明的「AI 隊友」，能在Boss戰前推送即時戰術提示。根據陳民亮的描述，AI教學還能根據個人的操作習慣，量身定制技能訓練菜單，甚至會出現AI電競教練。

陳民亮深入闡述人工智慧將如何重塑遊戲產業的未來。黃菁慧攝

打造遊戲開發「效率飛輪」

AI，更將為雷蛇這樣以電競滑鼠、鍵盤等聞名全球的硬體製造商，帶來全新的機會。

「我們正在為這些開發者提供更強大的 AI 工具，幫助他們更快、更高效地開發遊戲，進一步放大創意。」陳民亮說。

做為全球最大的遊戲硬體公司之一，雷蛇雖以電競滑鼠、鍵盤等硬體聞名，年出貨額逾10億美元，但陳民亮指出，公司十多年來的核心戰略始終是「硬體與軟體融合」。目前其軟體平台已累積3億玩家用戶，並為超過7萬家遊戲開發商與發行商提供技術支援，包括2025年的熱門大作《沙丘：覺醒》《無主之地4》與《戰地風雲6》。

在此基礎上，雷蛇近年積極投入AI遊戲工具開發。其中，「QA Companion」這項產品，聚焦解決遊戲開發中最耗時的品管環節。

據陳民亮透露，傳統品管流程占整體開發成本，高達30％，需大量人力反覆測試、記錄錯誤。而QA Companion透過電腦視覺技術，能自動識別異常、生成報告與重現步驟。

雷蛇執行長陳民亮。黃菁慧攝

遊戲市場總收入，超越電影加音樂

初步數據顯示，該工具可提升70％效率、大幅降低成本。目前正與全球頂尖遊戲合作進行測試，並計劃上架AWS Marketplace擴大分發。

「一年半內，就會有獨立團隊在AI協助下推出AAA級作品。」他預言，AI正將遊戲產業帶進全新的黃金時代。

只不過，AI是否因此取代許多人力？陳民亮持樂觀態度。他以QA Companion為例說明：「它取代的是繁瑣的錯誤標記工作，而非測試員本身。」

根據第三方市場調查機構 Newzoo 2025年報告，全球遊戲市場總收入預計將達到 1970 億美元，相比較去年成長了7.5％，已經超越電影與音樂總和，而AI相關投資的年增率更是高達47％。

陳民亮的願景或許過於樂觀，但他的行動已清晰表明：在AI浪潮中，雷蛇不再只是賣鍵盤的公司，而是試圖成為下一代遊戲創作者的「數位工坊」。正如他在演講中所言：「如同過去電玩從單機邁向多人連線的革命，網路曾讓全球玩家互聯，AI則將釋放更大創作能量。」