AAA遭指「沿用TWICE四面舞台」！ 總製作人發聲駁斥喊告

AAA遭指「沿用TWICE四面舞台」，總製作人發聲駁斥。（圖／翻攝自Threads@munwansik）

以K-POP及韓劇為中心的盛大頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」（AAA，亞洲明星盛典）今年迎來十週年，典禮首次移師台灣舉辦，6、7日連兩天在高雄國家體育場舉行。而日前有媒體報導指此次典禮主舞台沿用上月人氣女團TWICE演唱會的四面舞台配置，讓AAA總製作人文完植（音譯）氣得直接在社群平台發文澄清。

AAA頒獎典禮於6日在高雄世運主場館登場，昨（7）日的ACON 音樂節也圓滿落幕。而AAA今年採用四面舞台，與上月才剛來世運開唱的TWICE相同，對於媒體報導「典禮沿用TWICE演唱會舞台」，AAA主辦單位韓媒STARNEWS總製作人文完植在社群平台Threads發聲直言，典禮舞台為團隊自行搭建，「AAA沒有與任何舞台和演出共用」，並曬出舞台搭建前後的對比照，強調若散布不實指控將採取法律行動。

文完植隨後再發文感謝超過8萬名觀眾、高雄市民的關懷和親切，希望能讓大家留下愉快的經歷和美好的回憶。貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示「總而言之就是不要造謠說舞台是延用兔（TWICE）的舞台了，都是辛苦搭建的」、「做得很好，這次AAA體驗太棒了，非常感謝」、「辛苦了，讓我們有這麼好的夜晚」、「感謝你們，希望你們再來」、「AAA希望你們還會來台灣」、「辛苦所有從韓國來的工作人員、藝人們，讓台灣能夠參與跟體驗」。

而也有ONCE（TWICE官方粉絲名）透露，TWICE的巡演舞台是經紀公司JYP娛樂特地請歐美設計師所設計，而AAA雖然剛好也是四面舞台，但TWICE的巡演舞台並非要沿用就可以沿用，也早已運去其他國家準備演出。實際查看兩場場地規劃圖，除了正中間都是四面舞台，其他延伸舞台並非相同。

（圖／翻攝自Threads@munwansik）

（圖／翻攝自Threads@munwansik）

（圖／翻攝自Threads@munwansik）

