AAA遭指「沿用TWICE四面舞台」！ 總製作人發聲駁斥喊告
以K-POP及韓劇為中心的盛大頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」（AAA，亞洲明星盛典）今年迎來十週年，典禮首次移師台灣舉辦，6、7日連兩天在高雄國家體育場舉行。而日前有媒體報導指此次典禮主舞台沿用上月人氣女團TWICE演唱會的四面舞台配置，讓AAA總製作人文完植（音譯）氣得直接在社群平台發文澄清。
AAA頒獎典禮於6日在高雄世運主場館登場，昨（7）日的ACON 音樂節也圓滿落幕。而AAA今年採用四面舞台，與上月才剛來世運開唱的TWICE相同，對於媒體報導「典禮沿用TWICE演唱會舞台」，AAA主辦單位韓媒STARNEWS總製作人文完植在社群平台Threads發聲直言，典禮舞台為團隊自行搭建，「AAA沒有與任何舞台和演出共用」，並曬出舞台搭建前後的對比照，強調若散布不實指控將採取法律行動。
文完植隨後再發文感謝超過8萬名觀眾、高雄市民的關懷和親切，希望能讓大家留下愉快的經歷和美好的回憶。貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示「總而言之就是不要造謠說舞台是延用兔（TWICE）的舞台了，都是辛苦搭建的」、「做得很好，這次AAA體驗太棒了，非常感謝」、「辛苦了，讓我們有這麼好的夜晚」、「感謝你們，希望你們再來」、「AAA希望你們還會來台灣」、「辛苦所有從韓國來的工作人員、藝人們，讓台灣能夠參與跟體驗」。
而也有ONCE（TWICE官方粉絲名）透露，TWICE的巡演舞台是經紀公司JYP娛樂特地請歐美設計師所設計，而AAA雖然剛好也是四面舞台，但TWICE的巡演舞台並非要沿用就可以沿用，也早已運去其他國家準備演出。實際查看兩場場地規劃圖，除了正中間都是四面舞台，其他延伸舞台並非相同。
看更多 CTWANT 文章
男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」
救生員求生2／救生員考照預算暴漲10倍過關僅2成 業者苦喊回歸「公檢委辦」
獨家／韓援三本柱確定只剩「她」 廉世彬陷性騷擾風波仍續留樂天女孩
其他人也在看
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員
國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會
男團「F4」將於12月19至22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，只是除了言承旭、吳建豪、周渝民外，成員之一的朱孝天竟遭到除名，反倒由五月天阿信加入助陣，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉同樣獨缺其身影，不合傳聞再度浮上檯面。正當外界認為恐怕難以再見到F4合體，阿信昨（6）日發表的生日感言，卻悄悄埋下伏筆。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 16
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA頒獎典禮完整名單一次看／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…典禮精華一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 12
粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商
第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續...華視 ・ 1 天前 ・ 1
阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字 「真實感受」全說了
白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，今（7）日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐聽音樂、享用美食。近日師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，網路評價兩極，對此白安也分享真實感受。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
AAA典禮／CORTIS震撼全場！趙雨凡返鄉演出 粉驚：應援聲大到不可思議
韓國新人男團 CORTIS 今（6）日登上高雄國家體育場，為《Asia Artist Awards》（AAA）十週年盛典帶來震撼舞台，以〈GO!〉、〈What You Want〉兩曲點燃全場氣氛。雖然才剛出道不久，但現場粉絲狂讚他們「實力完全不像新人」，應援聲音量更是一開場就爆表。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
韓星雲集高雄世運主場館粉絲熱情包圍 聽漏音表支持
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日下午4時在高雄世運主場館開幕，主場館外中午起人潮洶湧，不得其門而入的粉絲則在場館外「聽漏音」，隨著場內不時傳來尖叫聲引領關注，或伴隨韓星演唱扭動軀體，內外都是熱鬧滾滾。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白
第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎
兩位並用中文向觀眾招呼，先是李俊昊表示：「很高興見到大家，我是李俊昊」，張員瑛接著說：「很高興，我是張員瑛」接著喊話：「準備好一起享受了嗎」，全場5萬粉歡呼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻
韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟團 CORTIS 今（6）日在《AAA 2025》拿下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱回大獎，現場5萬名粉絲陷入暴動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5