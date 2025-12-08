AAA遭指「沿用TWICE舞台」 製作人曬幕後照：採取法律措施

AAA總製作人感謝2天活動的 8 萬多名觀眾。翻攝munwansik Threads



韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）前天（12╱6）移師高雄世運主場館舉辦，昨登場的ACON音樂節也圓滿落幕，但AAA典禮總製作人文完植卻在Threads公開舞台搭建過程，強調：「AAA 不會與其他演出共用舞台。若散布不實內容，將採取法律措施。」

AAA總製作人公開舞台搭建過程。翻攝munwansik Threads

AAA、ACON都採用360度四面台，因「TWICE」11月22、23在同場地舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會也是四面台，有網友解讀為「沿用TWICE舞台」，為此，文完植公開搭建舞台的照片滅謠。

昨ACON音樂節結束後，文完植也發文表示：「感謝2天活動中前來高雄世運主場館的 8 萬多名觀眾。也非常感謝高雄市民們的體貼、熱情與友善！希望這次能成為大家愉快的體驗與美好的回憶。」

