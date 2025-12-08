AAA遭指「沿用TWICE舞台」 製作人曬「舞台搭建照」：造謠將採法律行動

▲ 圖／翻攝Threads@munwansik

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

南韓音樂盛事AAA頒獎典禮今年迎來十周年，首度移師高雄舉辦，吸引大批K-pop粉絲參加，然而，典禮的「四面台」舞台卻被指沿用TWICE演唱會的舞台，讓AAA製作人氣得發文曬照，澄清舞台是從零開始搭建，並揚言會對造謠者採取法律行動。

AAA頒獎與ACON音樂節已順利落幕，不少大咖韓星、韓團都來台參與，粉絲們除了大飽耳福外，也紛紛驚嘆舞台的設計十分壯觀，讓整場表演的互動性更強，但卻有台灣媒體指出，這2場典禮的舞台與前一周才在同地開場的TWICE，使用「同款」設計的四面台，因此認為可能「沿用TWICE舞台」，引發網友熱議。

廣告 廣告

對此，AAA的統籌製作人文完植則在社群平台Threads上發文曬出多張舞台搭建過程的照片，強調「AAA不與其他表演共用舞台」，表示若有人散佈不實資訊，將採取法律行動；也感謝超過8萬名觀眾來到高雄世運主場館，參加10週年的「AAA 2025」和「ACON 2025」，也謝謝高雄市民的體貼和招待，希望是一個愉快的經歷和美好的回憶。

貼文一出，不少台灣網友也紛紛留言「謝謝AAA選擇來到高雄，讓我們度過一輩子難忘的兩天」、「謝謝你們在高雄世運兩天的活動背後的付出，高雄愛你們」、「謝謝AAA讓我追這麼久Kpop 可以看到IU跟潤娥本尊，沒有遺憾了」、「謝謝，今年非常好看舞台，運鏡，表演都太棒了，感謝韓國台灣全部參與者的付出，才能完成這場盛宴」；但也有人表示「不會安排舞台的話，下次別搞四面台了，現場觀眾花錢去當線上直播的散景背板，真的挺可憐的」、「AAA的表演設計令人失望，因為表演者大部分時間都要花在看一小部分的觀眾，而且大部分的觀眾只能看到表演者的背影」。

原始連結







更多華視新聞報導

TWICE高雄演唱會結束！子瑜發文喊「回家真好」 網淚：哇灰常愛哩

TWICE、伍佰高雄開唱湧18萬人！估逾5億產值 攤商：忙到沒時間喝水

開唱Day2！子瑜險淚灑舞台 TWICE上前擁抱感動上萬人

