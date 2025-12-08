AAA遭指「沿用TWICE舞台」 製作人曬「舞台搭建照」：造謠將採法律行動
▲ 圖／翻攝Threads@munwansik
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
南韓音樂盛事AAA頒獎典禮今年迎來十周年，首度移師高雄舉辦，吸引大批K-pop粉絲參加，然而，典禮的「四面台」舞台卻被指沿用TWICE演唱會的舞台，讓AAA製作人氣得發文曬照，澄清舞台是從零開始搭建，並揚言會對造謠者採取法律行動。
AAA頒獎與ACON音樂節已順利落幕，不少大咖韓星、韓團都來台參與，粉絲們除了大飽耳福外，也紛紛驚嘆舞台的設計十分壯觀，讓整場表演的互動性更強，但卻有台灣媒體指出，這2場典禮的舞台與前一周才在同地開場的TWICE，使用「同款」設計的四面台，因此認為可能「沿用TWICE舞台」，引發網友熱議。
對此，AAA的統籌製作人文完植則在社群平台Threads上發文曬出多張舞台搭建過程的照片，強調「AAA不與其他表演共用舞台」，表示若有人散佈不實資訊，將採取法律行動；也感謝超過8萬名觀眾來到高雄世運主場館，參加10週年的「AAA 2025」和「ACON 2025」，也謝謝高雄市民的體貼和招待，希望是一個愉快的經歷和美好的回憶。
貼文一出，不少台灣網友也紛紛留言「謝謝AAA選擇來到高雄，讓我們度過一輩子難忘的兩天」、「謝謝你們在高雄世運兩天的活動背後的付出，高雄愛你們」、「謝謝AAA讓我追這麼久Kpop 可以看到IU跟潤娥本尊，沒有遺憾了」、「謝謝，今年非常好看舞台，運鏡，表演都太棒了，感謝韓國台灣全部參與者的付出，才能完成這場盛宴」；但也有人表示「不會安排舞台的話，下次別搞四面台了，現場觀眾花錢去當線上直播的散景背板，真的挺可憐的」、「AAA的表演設計令人失望，因為表演者大部分時間都要花在看一小部分的觀眾，而且大部分的觀眾只能看到表演者的背影」。
更多華視新聞報導
TWICE高雄演唱會結束！子瑜發文喊「回家真好」 網淚：哇灰常愛哩
TWICE、伍佰高雄開唱湧18萬人！估逾5億產值 攤商：忙到沒時間喝水
開唱Day2！子瑜險淚灑舞台 TWICE上前擁抱感動上萬人
其他人也在看
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會
男團「F4」將於12月19至22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，只是除了言承旭、吳建豪、周渝民外，成員之一的朱孝天竟遭到除名，反倒由五月天阿信加入助陣，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉同樣獨缺其身影，不合傳聞再度浮上檯面。正當外界認為恐怕難以再見到F4合體，阿信昨（6）日發表的生日感言，卻悄悄埋下伏筆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16
《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，IU與朴寶劍今以主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》勇奪最佳情侶獎，IU挽著朴寶劍的手走向領獎台，甜暈全場5萬人！鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 12
阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字 「真實感受」全說了
白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，今（7）日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐聽音樂、享用美食。近日師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，網路評價兩極，對此白安也分享真實感受。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商
第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續...華視 ・ 1 天前 ・ 1
台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員
國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白
第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／新人獎三團同奪！AHOF台灣、中國籍成員都缺席 僅7人到場領獎
2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）今（6）日在高雄世運主場館熱鬧登場，典禮下午4點準時開場，第一個揭曉的是音樂類「最佳年度新人獎」。今年共有 AHOF、NEXZ、KickFlip 三組男團同時獲獎，不過 AHOF 一登台便引發討論，原本9人編制的團體，現場僅有7位成員到場領獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻
韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟團 CORTIS 今（6）日在《AAA 2025》拿下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱回大獎，現場5萬名粉絲陷入暴動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《格陵蘭雪女》深入北極浮冰區實拍 與獵熊素人演員飆戲
法國浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日於法國上映，該片揉合劇情片及喜劇元素，描述特立獨行的北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，獲法國「解放報」盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101