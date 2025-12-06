AAA還沒登場就炸了！高雄秒變「尋找韓星地圖」模式 街頭全是偶像

娛樂中心／綜合報導

AAA典禮即將於今天起一連兩天舉行，不少韓星與韓團昨天抵台。（圖／記者薛仁宏攝影）

2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於今（6）日起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵達高雄掀起熱潮。小港機場更擠進3000多名粉絲到場應援。事實上，從昨天高雄整座城市已經有不少野生韓星被捕獲，如同瞬間進入「尋找韓星地圖」模式。

MEOVV成員去高雄名店御前上茶挑飲料（圖／ 御前上茶提供）

多組提早抵台的團體分散在高雄各處活動，不少民眾巧遇偶像而瞬間在網路掀起海嘯級討論，同時也在社群instagram與Threads分享他們所巧遇的韓星，男團 Xikers 被民眾捕獲在義享廣場悠閒吃飯，被粉絲形容「走5步就遇到一個韓星」，PO 文一出立刻引爆社群。

QWER成員Magenta（左）、KISS OF LIFE（右）成員HANEUL街頭路邊拍「台灣感性」（圖／翻攝自IG）

此外，同樣在廣場女團MEOVV成員也被拍到在飲料名店「御前上茶」研究菜單，邊挑飲料，最終全部選擇無糖的抹茶類。此外，QWER成員Magenta、KISS OF LIFE的忙內成員HANEUL也都陸續曬出在街邊散步拍「台灣感性」，其中HANEUL站的電線杆，還被Google 街景標註為地標。

高雄夜市更成了這次最熱門的「韓星出沒點」。瑞豐夜市有粉絲遇到kickflip，六合夜市甚至巧遇TWS 的朴允浩，被側拍買小吃時靦腆地笑，一名民眾直擊「哈洗大叔」崔代勳在路邊親切合照，還自己找角度幫粉絲調整手機角度親切自拍，更引發韓網狂轉發，讓活動尚未登場便已掀起最高潮的討論度。

