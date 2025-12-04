AAA開演倒數！MEOVV、ATEEZ現身仁川機場 AHOF中國成員突宣布缺席

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國年度盛會2025 AAA週末即將在高雄世運盛大登場。而將來台出席典禮的演員、歌手及團體也於4、5日兩天分批來台。而今（4）日稍早，團體ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、演員秋泳愚已接續抵達仁川機場準備搭機前往高雄，讓粉絲期待不已，但團體AHOF卻宣布中國籍成員張帥博將缺席。

女團MEOVV稍早抵達仁川機場搭機。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

男團ATEEZ也抵達仁川機場準備搭機前往高雄。（圖／翻攝自RNX TV Korea Ent YouTube）

男女混音團體ALLDAY PROJECT 今天早上率先抵達仁川機場準備出發，而這也是他們出道後首次來台。接著，女團MEOVV、男團ATEEZ、演員秋泳愚隨後也抵達機場。本屆2025 AAA頒獎典禮演出陣容包涵xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜、KISS OF LIFE、QWER、RIIZE、LE SSERAFIM、IVE等，演員部分則有IU、朴寶劍、金裕貞等，可說是韓國大半演藝圈都來了。

廣告 廣告

團體AHOF中國籍成員張帥博將缺席典禮及演出。（圖／翻攝自AHOF IG）

不過，稍早傳出團體AHOF中國籍成員張帥博將缺席典禮及演出，對此，所屬經紀公司F&F娛樂也發文證實，「成員張帥博因個人行程因素，將無法參加12月6日的2025 Asia Artist Awards以及12月7日的ACON 2025演出。」同時也向粉絲致歉，隨後表示該成員日後行程不會受有影響、變動。由於該團體台灣成員簡志恩元就因健康問題缺席活動，如今又有成員無法參與活動，讓粉絲相當不滿。





更多FTNN新聞網報導

AAA直播時間調整！提前30分鐘開播 三立獨家轉播紅毯、頒獎全過程

AAA首次登台舉辦！張員瑛、李俊昊共同主持 三立取得台灣獨家轉播權

網紅手搖飲不到2年玩完！逾20店倒光剩1家 網嘆：多少韭菜被割了

