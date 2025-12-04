AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/5~12/7

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國年末盛事 2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人登台！入場須知？紅毯時間？線上直播平台？民歌50最終加場12/6將在高雄巨蛋畫下完美句點，演出陣容？入場時間？李千娜將在台北國際會議中心 TICC演唱多首經典歌曲；人氣韓團ZEROBASEONE（ZB1）在台北小巨蛋、NCT DREAM在臺北大巨蛋開唱，從北到南韓星滿滿！此外還有藍井艾露、李友廷、王若琳、甜約翰、洪佩瑜、町田啓太、AKASAKI、MAN WITH A MISSION、邱鋒澤等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

廣告 廣告

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理12/5~12/7精彩演出。

【12/5~12/7演唱會/活動整理速看】

12/5（五）

藍井艾露｜Legacy TERA｜19:00

李友廷｜The Wall｜19:30

12/6（六）

民歌50高峰會｜高雄巨蛋｜14:30

AAA頒獎典禮｜高雄世運主場館｜16:00

Joanna Wang 王若琳｜Billboard Live Taipei｜17:30、20:30

NCT DREAM｜臺北大巨蛋｜18:00

甜約翰｜Legacy TERA｜19:30

ZEROBASEONE｜台北小巨蛋｜19:30

李千娜｜台北國際會議中心 TICC｜19:30

洪佩瑜｜台北流行音樂中心｜19:30

12/7（日）

ACON 2025｜高雄世運主場館｜17:00

町田啓太｜台北國際會議中心 TICC｜17:00

AKASAKI｜Legacy Taipei｜18:00

MAN WITH A MISSION｜Legacy TERA｜18:00

邱鋒澤｜後台 Backstage Live｜19:00

🗓️ 12/5（五）

藍井艾露演唱會地點？入場時間？

受到全球動漫迷喜愛的藍井艾露帶著全新巡演《BLUE FlAiR》登台， 她演唱過多首膾炙人口的動漫主題曲，每一首歌都深深烙印在粉絲們心中，也讓她贏得了「動漫歌姬」的美譽。這次的台灣演出將帶來專屬台灣的特別歌單，希望與所有到場的粉絲們一起創造一個難忘的夜晚。（來聽歌）

李友廷演唱會台北場地點？有幾個場次？

李友廷帶著《秋季巡迴》在台北The Wall開唱，台北場將演唱新作與深受歌迷喜愛的經典編曲，以募集他和溫柔嗓音，與歌迷一起講述溫暖故事，享受愜意的音樂時光。（來聽歌）

🗓️12/6（六）

民歌50高峰會高雄場幾點開始？預計唱多久？

《民歌50高峰會 最終加場》最後的高雄場12/6在高雄巨蛋登場，包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13組民歌手參加，以經典的民歌帶領大家從回憶到未來，感受音樂的美好與熱情。（來聽歌）

AAA頒獎典禮入場時間？完整卡司？

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人，包括朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥、惠利、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙等韓劇演員，以及金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、QWER等歌手都將登陸高雄，帶來精彩的夜晚。（歷年亮點）

Joanna 王若琳演唱會地點？場次時間？

Joanna 王若琳首次在Billboard Live Taipei開唱，將在一天之內帶來兩場演出，不論是下午的慵懶還是夜晚的優雅氛圍，Joanna將以別具特色的壤陰和多元的音樂風格，從流行、搖滾到爵士，帶來極具風格的沉浸式音樂體驗。（來聽歌）

時間、地點：17:30、20:30｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）

開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。

售票系統：Billboard Live Taipei 官網（現在買票還有機會！）

NCT DREAM演唱會幾點開始？VIP套票內容？

NCT DREAM展開世界巡迴演唱會《THE DREAM SHOW 4:DREAM THE FUTURE》7月從首爾起跑，陸續前往曼谷、香港、雅加達、新加坡等地，台北場12/6在臺北大巨蛋登場，首度登上大巨蛋舞台，將帶給台灣歌迷怎麼樣的特別演出呢！（來聽歌）

甜約翰 Sweet John演唱會時間？入場順序？

甜約翰帶著新專輯《GOOD AFTERNIGHT》舉辦同名演唱會，帶來夢幻、溫柔又清澈的現場質感，是樂團迷不能錯過的冬季療癒場。（來聽歌）

ZEROBASEONE演唱會地點？周邊販售資訊？

選秀節目出身的限定男團ZEROBASEONE （ZB1）展開全新世界巡演《HERE & NOW》，12/6於台北小巨蛋開唱！ZEROBASEONE透過Mnet選秀節目《BOYS PLANET》出道，曾來台參加韓流拼盤演唱會的演出，這次是首度帶著專場來台。（來聽歌）

ZB1演唱會 12/6小巨蛋登場！入場須知、周邊販售、彩排福利一次看。

李千娜演唱會主題？演唱歌曲？

李千娜在演員、歌手等角色中不斷轉換，透過自身成長領略人生百態，這次她將在台北國際會議中心 TICC開唱，以《入戲》為演唱會概念，將帶來出道18年來的多首金曲，展現百變得李千娜。（來聽歌）

洪佩瑜演唱會入場時間？北流怎麼去？

以精湛現場唱功征服金曲獎舞台的洪佩瑜，12/6將於台北流行音樂中心帶來最細膩、最爆發的 LIVE 能量。她以《開》為題，打開內心、打開身體，與歌迷朋友一起體驗未來的能量。（來聽歌）

🗓️12/7（日）

ACON 2025完整卡司？直播平台？

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）除了首度在台灣舉辦外，12/7也因應十週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，表演卡司包括SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ共13組藝人接力演出，並由三立都會台完整播出！（舞台亮點）

町田啓太見面會地點？實名制驗證規則？

在人氣日劇《玻璃之心》飾演帥氣的「高岡尚」一角，人氣再度翻長的日本演員町田啓太，12/7來台舉辦出道15周年的粉絲見面會，活動內容包含談話、互動以及為粉絲準備的限定舞台。（看帥照）

AKASAKI演唱會幾點開始？入場時間？

來自日本、年僅18歲的大學生創作歌手「AKASAKI」，2024年以單曲《弾きこもり》正式出道，之後發行的歌曲《Bunny Girl》更是創下歷來最高紀錄，登上Spotify Top 50與 YouTube Music Video排行榜冠軍寶座，成為日本音樂界近年最受矚目的新生代歌手。（來聽歌）

MAN WITH A MISSION演唱會在哪裡？幾點開始？

MAN WITH A MISSION 是來自日本的搖滾樂團，又稱「狼人樂團」，以狼頭人身的設定活躍於樂壇，12/7帶著《HOWLING ACROSS THE WORLD》巡演來到台北 Legacy TERA 開唱！（來聽歌）

邱鋒演唱會高雄場時間？有幾個場次？

邱鋒澤舉辦《Lines》Mini Tour，台北、台中、高雄各有場次，12/7在高雄後台 Backstage Live接續開唱。他的第七張專輯《Lines》打開全新音樂宇宙，也勉勵歌迷打破常規、找出「平凡中的不平凡」！最新歌曲也將在演唱會LIVE熱唱。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜後台 Backstage Live（怎麼去：搭乘83號公車至海邊青年路口/輕軌光榮碼頭站步行約5分鐘）

開唱前請注意：本節目採全場站席，演出當天需依票面序號整隊入場。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

想查更多演唱會資訊？追蹤我們：