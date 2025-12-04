AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/5~12/7
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國年末盛事 2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人登台！入場須知？紅毯時間？線上直播平台？民歌50最終加場12/6將在高雄巨蛋畫下完美句點，演出陣容？入場時間？李千娜將在台北國際會議中心 TICC演唱多首經典歌曲；人氣韓團ZEROBASEONE（ZB1）在台北小巨蛋、NCT DREAM在臺北大巨蛋開唱，從北到南韓星滿滿！此外還有藍井艾露、李友廷、王若琳、甜約翰、洪佩瑜、町田啓太、AKASAKI、MAN WITH A MISSION、邱鋒澤等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【12/5~12/7演唱會/活動整理速看】
12/5（五）
藍井艾露｜Legacy TERA｜19:00
李友廷｜The Wall｜19:30
12/6（六）
民歌50高峰會｜高雄巨蛋｜14:30
AAA頒獎典禮｜高雄世運主場館｜16:00
Joanna Wang 王若琳｜Billboard Live Taipei｜17:30、20:30
NCT DREAM｜臺北大巨蛋｜18:00
甜約翰｜Legacy TERA｜19:30
ZEROBASEONE｜台北小巨蛋｜19:30
李千娜｜台北國際會議中心 TICC｜19:30
洪佩瑜｜台北流行音樂中心｜19:30
12/7（日）
ACON 2025｜高雄世運主場館｜17:00
町田啓太｜台北國際會議中心 TICC｜17:00
AKASAKI｜Legacy Taipei｜18:00
MAN WITH A MISSION｜Legacy TERA｜18:00
邱鋒澤｜後台 Backstage Live｜19:00
🗓️ 12/5（五）
藍井艾露演唱會地點？入場時間？
受到全球動漫迷喜愛的藍井艾露帶著全新巡演《BLUE FlAiR》登台， 她演唱過多首膾炙人口的動漫主題曲，每一首歌都深深烙印在粉絲們心中，也讓她贏得了「動漫歌姬」的美譽。這次的台灣演出將帶來專屬台灣的特別歌單，希望與所有到場的粉絲們一起創造一個難忘的夜晚。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：凡購買有效VIP區門票者，可於活動當天於現場以1元加購福利！
售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）
李友廷演唱會台北場地點？有幾個場次？
李友廷帶著《秋季巡迴》在台北The Wall開唱，台北場將演唱新作與深受歌迷喜愛的經典編曲，以募集他和溫柔嗓音，與歌迷一起講述溫暖故事，享受愜意的音樂時光。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜The Wall（怎麼去：捷運公館站1號出口步行約7分鐘）
開唱前請注意：開演前半小時開放觀眾進場。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
🗓️12/6（六）
民歌50高峰會高雄場幾點開始？預計唱多久？
《民歌50高峰會 最終加場》最後的高雄場12/6在高雄巨蛋登場，包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13組民歌手參加，以經典的民歌帶領大家從回憶到未來，感受音樂的美好與熱情。（來聽歌）
時間、地點：14:30｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：演出陣容、取票方式一次看
售票系統：寬宏售票（現在買票還有機會！）
AAA頒獎典禮入場時間？完整卡司？
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人，包括朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥、惠利、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙等韓劇演員，以及金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、QWER等歌手都將登陸高雄，帶來精彩的夜晚。（歷年亮點）
時間、地點：16:00｜高雄世運主場館（怎麼去：高捷世運站步行約10~15分鐘）
開唱前請注意：入場須知、彩排福利、直播平台一次看
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
Joanna 王若琳演唱會地點？場次時間？
Joanna 王若琳首次在Billboard Live Taipei開唱，將在一天之內帶來兩場演出，不論是下午的慵懶還是夜晚的優雅氛圍，Joanna將以別具特色的壤陰和多元的音樂風格，從流行、搖滾到爵士，帶來極具風格的沉浸式音樂體驗。（來聽歌）
時間、地點：17:30、20:30｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）
開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。
售票系統：Billboard Live Taipei 官網（現在買票還有機會！）
NCT DREAM演唱會幾點開始？VIP套票內容？
NCT DREAM展開世界巡迴演唱會《THE DREAM SHOW 4:DREAM THE FUTURE》7月從首爾起跑，陸續前往曼谷、香港、雅加達、新加坡等地，台北場12/6在臺北大巨蛋登場，首度登上大巨蛋舞台，將帶給台灣歌迷怎麼樣的特別演出呢！（來聽歌）
時間、地點：18:00｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：入場須知、VIP福利一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
甜約翰 Sweet John演唱會時間？入場順序？
甜約翰帶著新專輯《GOOD AFTERNIGHT》舉辦同名演唱會，帶來夢幻、溫柔又清澈的現場質感，是樂團迷不能錯過的冬季療癒場。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：皆為站席，依照流水號順序排整隊入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
ZEROBASEONE演唱會地點？周邊販售資訊？
選秀節目出身的限定男團ZEROBASEONE （ZB1）展開全新世界巡演《HERE & NOW》，12/6於台北小巨蛋開唱！ZEROBASEONE透過Mnet選秀節目《BOYS PLANET》出道，曾來台參加韓流拼盤演唱會的演出，這次是首度帶著專場來台。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）
李千娜演唱會主題？演唱歌曲？
李千娜在演員、歌手等角色中不斷轉換，透過自身成長領略人生百態，這次她將在台北國際會議中心 TICC開唱，以《入戲》為演唱會概念，將帶來出道18年來的多首金曲，展現百變得李千娜。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：本節目採實名制入場，請攜帶身分證件方能入場。
售票系統：寬宏售票（現在買票還有機會！）
洪佩瑜演唱會入場時間？北流怎麼去？
以精湛現場唱功征服金曲獎舞台的洪佩瑜，12/6將於台北流行音樂中心帶來最細膩、最爆發的 LIVE 能量。她以《開》為題，打開內心、打開身體，與歌迷朋友一起體驗未來的能量。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北流行音樂中心（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：禁止攜帶外食、飲料、任何種類之金屬、玻璃、寶特瓶容器、雷射筆、煙火或任何危險物品。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
🗓️12/7（日）
ACON 2025完整卡司？直播平台？
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）除了首度在台灣舉辦外，12/7也因應十週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，表演卡司包括SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ共13組藝人接力演出，並由三立都會台完整播出！（舞台亮點）
時間、地點：17:00｜高雄世運主場館（怎麼去：高捷世運站步行約10~15分鐘）
開唱前請注意：完整卡司、直播平台、返鄉專車一次看
售票系統：ibon售票（現在買票還有機會！）
町田啓太見面會地點？實名制驗證規則？
在人氣日劇《玻璃之心》飾演帥氣的「高岡尚」一角，人氣再度翻長的日本演員町田啓太，12/7來台舉辦出道15周年的粉絲見面會，活動內容包含談話、互動以及為粉絲準備的限定舞台。（看帥照）
時間、地點：17:00｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：實名制驗證入場，演出前7天起開放取票。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
AKASAKI演唱會幾點開始？入場時間？
來自日本、年僅18歲的大學生創作歌手「AKASAKI」，2024年以單曲《弾きこもり》正式出道，之後發行的歌曲《Bunny Girl》更是創下歷來最高紀錄，登上Spotify Top 50與 YouTube Music Video排行榜冠軍寶座，成為日本音樂界近年最受矚目的新生代歌手。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Legacy Taipei（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行3分鐘）
開唱前請注意：站席依票面序號整隊入場，預計於16:00開始整隊驗票，17:00開始入場。
售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）
MAN WITH A MISSION演唱會在哪裡？幾點開始？
MAN WITH A MISSION 是來自日本的搖滾樂團，又稱「狼人樂團」，以狼頭人身的設定活躍於樂壇，12/7帶著《HOWLING ACROSS THE WORLD》巡演來到台北 Legacy TERA 開唱！（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：本節目全區皆為站席，並依序號整隊入場。
售票系統：ibon售票（現在買票還有機會！）
邱鋒演唱會高雄場時間？有幾個場次？
邱鋒澤舉辦《Lines》Mini Tour，台北、台中、高雄各有場次，12/7在高雄後台 Backstage Live接續開唱。他的第七張專輯《Lines》打開全新音樂宇宙，也勉勵歌迷打破常規、找出「平凡中的不平凡」！最新歌曲也將在演唱會LIVE熱唱。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜後台 Backstage Live（怎麼去：搭乘83號公車至海邊青年路口/輕軌光榮碼頭站步行約5分鐘）
開唱前請注意：本節目採全場站席，演出當天需依票面序號整隊入場。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
想查更多演唱會資訊？追蹤我們：
2025演唱會指南：演唱會、音樂祭、粉絲見面會資訊一次看
看更多娛樂記者第一手新聞
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 76
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 27
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 24
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 33
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前 ・ 1
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏菜單：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 2 小時前 ・ 3
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 105
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
獨家／賈永婕22歲學霸女兒自曝「看盜版電影」！ 螢幕顯示「簡體片名＋非主流網站」露餡
台北101董事長賈永婕與丈夫王兆杰育有2女1子，其中，22歲的大女兒「安安」今年5月剛從南加大（USC）畢業，目前赴美東賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，主修「國際教育」與「非營利組織領導」，堪稱星二代學霸代表。安安經常在IG分享留學日常，不過，2日深夜安安發出一張在家煮壽喜燒、同時欣賞宮崎駿名作《崖上的波妞》的照片，螢幕上的播放頁面卻意外引發「看盜版」質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 127
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 50
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16