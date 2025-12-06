AAA頒獎典禮今登場! 粉絲聚集場外試手氣抽音樂節門票
南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導
韓國AAA頒獎典禮，今年首度移師台灣舉辦，6日下午頒獎典禮前，就有大批粉絲聚集抽獎處，希望能試手氣，抽7號的音樂節門票，粉絲們看起來都相當疲憊，因為不少人幾乎兩天都沒睡，甚至有人凌晨三點，搭夜車下來追星。
參加AAA頒獎典禮的粉絲，先提前來排隊試手氣，希望能抽到週日音樂節的門票。（圖／民視新聞）
一大票粉絲席地而坐，長長隊伍綿延，這些人都是要參加AAA頒獎典禮的粉絲，雖然典禮中午才開放進場，但粉絲先來試手氣，看能不能抽到週日音樂節的門票。粉絲：「我大概八點到，排那個ACON的門票。」粉絲：「我是搭客運，我三點半就到高雄，我從台北，我都沒有睡覺。」粉絲：「我從雲林，我早上六點多的高鐵，半夜才睡著。」
男演員崔代勳，還在六合夜市被粉絲巧遇。（圖／threads【lind7316】）
即使累到恍神，還是要撐下去，因為這場難得的亞洲明星盛典、AAA頒獎典禮，正式邁入10週年，首度移師台灣舉辦，堅強韓星卡司，讓粉絲熬夜都要來追星，除了前一晚接機擠爆小港機場，也有不少粉絲在夜市、超商捕捉到野生韓星。粉絲：「這個這個。」粉絲興奮替偶像挑選零食，韓團ADP現身超商，讓粉絲尖叫連連，兩人不只親和力十足，還買飲料請粉絲喝。韓國團體ADP成員Tarzzan：「我們移過去那邊。」同樣被捕捉到的，還有韓星朴寶劍，前一晚跟工作人員外出用餐，被粉絲捕捉到帥氣身影，還有男演員崔代勳，還在六合夜市被粉絲巧遇。也因為AAA頒獎典禮時間較早，許多韓星一大早就出門準備彩排，也讓世運主場館周邊非常熱鬧，不少粉絲都期盼，能跟喜歡的韓星，來個不期而遇。
原文出處：AAA頒獎典禮今登場! 粉絲聚集場外試手氣抽音樂節門票
