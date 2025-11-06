AAA頒獎典禮倒數一個月！惠利、舒華連兩個月來台

惠利6日來到台灣出席品牌活動，粉色毛大衣優雅現身。（圖／黃城碩攝）

韓星惠利6日下午來台灣出席活動，粉絲熱烈歡迎。惠利穿著粉色毛大衣優雅現身，表示這是自己首次以這麼近的距離呼喚粉絲，且接下來12月還要再來台灣，出席AAA頒獎典禮，地點就在高雄。還有舒華也是當起空中飛人，擔任AAA音樂節「ACON 2025」主持人。這場活動將有無數韓星到場，包含朴寶劍、IU、林俊傑等多位亞洲明星齊聚台灣，成為年度最強大的韓流音樂盛會。

韓星惠利6日下午穿著粉色毛大衣，優雅現身台灣出席品牌活動。現場尖叫聲不斷，顯示她在台灣的高人氣。惠利表示，能夠出席品牌活動來跟大家見面真的非常開心。這次活動中，惠利首次近距離與粉絲「HYEROOMY」見面，讓許多粉絲感到興奮。

惠利來到台灣吸引許多人，她也用中文熱情向粉絲告白。（圖／黃城碩攝）

為了一睹女神風采，早早就排隊抽號碼牌。聽到惠利的親切呼喚，粉絲們直呼「好值得」。雖然見面時間簡短，但惠利仍向粉絲表達了滿滿的愛意。至於沒能見到惠利的人也不用擔心，因為她將於12月以演員身分出席AAA頒獎典禮，粉絲期待值直線上升。其中一位惠利粉絲表示，每一場有惠利出席的活動都一定要去。

舒華也會出席下個月的AAA音樂節「ACON 2025」擔任主持人。（圖／電通娛樂提供）

同樣受到歡迎的還有韓星舒華，下個月也要前往高雄，擔任AAA音樂節「ACON 2025」的主持人。完整名單也公布，演員部分包含朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、秋泳愚以及日本男星佐藤健等人。韓團部分則有Straykids、IVE、LE SSERAFIM、TWS、KISS OF LIFE、Monsta X等。除了韓國藝人，台灣歌手林俊傑也將參與此次活動。林俊傑表示：「這一次非常榮幸被邀請來參加這個盛典。」日本歌手CHANMINA同樣確認將來台參與。12月眾星齊聚台灣，絕對會成為今年度最強大的韓流音樂盛會。

