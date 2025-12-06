AAA頒獎典禮完整名單一次看／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…典禮精華一次看
頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。
頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。
❣️典禮花絮：
林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
朴寶劍、IU抱回「Best Couple」 《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌
得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手 成員笑虧：人到底在哪
朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動
當著5萬人告白IU！ 舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化
❣️得獎感言：
CORTIS拿獎！趙雨凡罕見說中文 一句話讓5萬粉絲暴動
舒華得獎高喊「我是誰」！臺下5萬人尖叫回應
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
GD驚喜登場5萬粉暴動！IU突獲傳奇女歌手 慌張反應曝光
潤娥超狂十級中文秒切換 影后台上告白他：我好喜歡你
IU奪最大獎！高雄為她「煙火狂放1分鐘」 台上驚呼：怎又是我
AAA頒獎典禮｜【歌手類】完整得獎名單
【大賞】年度歌手：Stray Kids
【大賞】年度歌曲：IVE《REBEL HEART》
【大賞】年度專輯：Stray Kids《KARMA》
【大賞】年度舞台：ATEEZ
【大賞】年度 Music Icon：LE SSERAFIM
【大賞】年度表演：RIIZE
Legendary Solo：IU、GD
Legendary Group：BLACKPINK、BTS 防彈少年團
Legendary Producer：BUMZU
Legendary Creator：Starship娛樂 徐賢珠
Best Artist：MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT
Best Musician：
【Solo部門】YENA、ASH ISLAND、CHANMINA
【Group部門】KISS OF LIFE、MEOVV、TWS
History of AAA：MONSTA X
Trend of K-POP：張員瑛、Felix
人氣獎：林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU
Symbol of AAA：張員瑛
Best Choice：idle 舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源
新人獎：KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip
Asia Celebrity：張員瑛
Best Producer：Stray Kids「3RACHA」方燦、徐彰彬、韓知城
Best Voice Performance：《Kpop 獵魔女團》
Best Band：QWER
Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健
Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS
Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ
Best OST：Kpop 獵魔女團《Golden》
Best Music Video：MEOVV《HANDS UP》
Best Emotive：RIIZE
潛力獎：xikers
Best Icon：CRAVITY
New Wave獎：ALLDAY PROJECT
AAA頒獎典禮｜【演員類】完整得獎名單
【大賞】年度演員：IU
【大賞】年度男演員：朴寶劍、李俊昊
【大賞】年度女演員：文素利、潤娥
Legendary Couple：朴寶劍、金裕貞
Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫
Best Actor：車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚
Best Artist：李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健
Hot Trend：IU
Fabulous獎：李俊昊、IU
Scene Stealer：崔代勳
Asia Celebrity：朴寶劍
Best Couple：朴寶劍、IU
人氣獎：李俊昊、金惠奫
新人獎：朴允浩
Best Choice：李伊庚
Best Icon：秋泳愚
Best Emotive：姜有皙
New Wave獎：ATEEZ 潤浩
此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司一次看。
⭐AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
⭐ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！
AAA頒獎典禮｜出發新聞集錦
👉AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了
👉AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席
👉AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮
👉高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明
AAA頒獎典禮｜時間地點
AAA頒獎典禮｜直播平台
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
15:30：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播
17:30：頒獎典禮 完整播出
網路直播：LINE TV / LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號
14:15：紅毯直播
16:15：頒獎典禮直播
AAA頒獎典禮｜入場時間、場地配置、服務櫃檯時間
【入場時間】
觀眾進場：12:00
紅毯排隊：13:00
紅毯進場：13:30
紅毯開始：14:00
演出正式開始：16:00
【服務櫃檯時間】
ibon票務櫃檯：10:00~16:00
NOL TICKET票務櫃檯：10:00~16:30
WILL CALL票務櫃檯：10:00~17:00
服務台：10:00~17:00
福利兌換攤位：10:00~17:00
寄物帳篷：10:00~23:00
醫護站：10:00起
接駁車（往）：11:00~16:00
接駁車（返）：22:00~23:30
【場地配置圖】
AAA頒獎典禮｜粉絲福利
紅毯觀禮（800名）
簽名海報（685名）
注意事項：
在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。
所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）
福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。
海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。
紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。
主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。
AAA頒獎典禮｜取票方式
開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起
取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。
從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。
請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。
AAA頒獎典禮｜票價、座位圖
票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）
座位圖：
AAA頒獎典禮｜出席藝人
第七波出席陣容：林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER
👉BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看
第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE
第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS
第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii
第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE
第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健
第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊
AAA頒獎典禮｜主持人
張員瑛、李俊昊
當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！
AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間
2025/09/01（一）座位圖公開
2025/09/06（六）AAA門票啟售
2025/09/13（六）ACON門票啟售
AAA頒獎典禮｜售票時間
【NOL ticket (interpark Global)】
售票時間：2025/09/06（六）13:00
購票連結：https://triple.global/en/ticket/places/25001101/products/25012685
⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/09/11（四）7:00～23:59
【 正式開賣】
售票時間：2025/09/13（六）11:00
👁️🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。
AAA頒獎典禮｜交通專車
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票連結：ibon網站
全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。
僅販售回程（高雄出發）專車。
