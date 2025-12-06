Yahoo奇摩娛樂新聞

AAA頒獎典禮完整名單一次看／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…典禮精華一次看

頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。

頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

AAA頒獎典禮｜相關報導

❣️典禮花絮：
林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
朴寶劍、IU抱回「Best Couple」 《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌
得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手 成員笑虧：人到底在哪
朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動
當著5萬人告白IU！ 舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化

廣告

❣️得獎感言：
CORTIS拿獎！趙雨凡罕見說中文 一句話讓5萬粉絲暴動
舒華得獎高喊「我是誰」！臺下5萬人尖叫回應
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
GD驚喜登場5萬粉暴動！IU突獲傳奇女歌手 慌張反應曝光
潤娥超狂十級中文秒切換 影后台上告白他：我好喜歡你
IU奪最大獎！高雄為她「煙火狂放1分鐘」 台上驚呼：怎又是我

AAA頒獎典禮｜【歌手類】完整得獎名單

  • 【大賞】年度歌手：Stray Kids

  • 【大賞】年度歌曲：IVE《REBEL HEART》

  • 【大賞】年度專輯：Stray Kids《KARMA》

  • 【大賞】年度舞台：ATEEZ

  • 【大賞】年度 Music Icon：LE SSERAFIM

  • 【大賞】年度表演：RIIZE

  • Legendary Solo：IU、GD

  • Legendary Group：BLACKPINK、BTS 防彈少年團

  • Legendary Producer：BUMZU

  • Legendary Creator：Starship娛樂 徐賢珠

  • Best Artist：MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT

  • Best Musician：

    【Solo部門】YENA、ASH ISLAND、CHANMINA

    【Group部門】KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

  • History of AAA：MONSTA X

  • Trend of K-POP：張員瑛、Felix

  • 人氣獎：林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU

  • Symbol of AAA：張員瑛

  • Best Choice：idle 舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源

  • 新人獎：KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip

  • Asia Celebrity：張員瑛

  • Best Producer：Stray Kids「3RACHA」方燦、徐彰彬、韓知城

  • Best Voice Performance：《Kpop 獵魔女團》

  • Best Band：QWER

  • Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健

  • Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS

  • Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ

  • Best OST：Kpop 獵魔女團《Golden》

  • Best Music Video：MEOVV《HANDS UP》

  • Best Emotive：RIIZE

  • 潛力獎：xikers

  • Best Icon：CRAVITY

  • New Wave獎：ALLDAY PROJECT

AAA頒獎典禮｜【演員類】完整得獎名單

  • 【大賞】年度演員：IU

  • 【大賞】年度男演員：朴寶劍、李俊昊

  • 【大賞】年度女演員：文素利、潤娥

  • Legendary Couple：朴寶劍、金裕貞

  • Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫

  • Best Actor：車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚

  • Best Artist：李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健

  • Hot Trend：IU

  • Fabulous獎：李俊昊、IU

  • Scene Stealer：崔代勳

  • Asia Celebrity：朴寶劍

  • Best Couple：朴寶劍、IU

  • 人氣獎：李俊昊、金惠奫

  • 新人獎：朴允浩

  • Best Choice：李伊庚

  • Best Icon：秋泳愚

  • Best Emotive：姜有皙

  • New Wave獎：ATEEZ 潤浩

AAA頒獎典禮入場須知、彩排福利、演出時間一次看。
AAA頒獎典禮入場須知、彩排福利、演出時間一次看。

此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司一次看。
AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！

AAA頒獎典禮｜出發新聞集錦

👉AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了
👉AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席
👉AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮
👉高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明

AAA頒獎典禮｜時間地點

  • 典禮日期：2025/12/06（六）

  • 典禮地點：高雄世運主場館

  • 正式演出時間：16:00

  • 紅毯開始時間：14:00

  • AAA官網Instagram

AAA頒獎典禮｜直播平台

AAA頒獎典禮｜入場時間、場地配置、服務櫃檯時間

【入場時間】

  • 觀眾進場：12:00

  • 紅毯排隊：13:00

  • 紅毯進場：13:30

  • 紅毯開始：14:00

  • 演出正式開始：16:00

【服務櫃檯時間】

  • ibon票務櫃檯：10:00~16:00

  • NOL TICKET票務櫃檯：10:00~16:30

  • WILL CALL票務櫃檯：10:00~17:00

  • 服務台：10:00~17:00

  • 福利兌換攤位：10:00~17:00

  • 寄物帳篷：10:00~23:00

  • 醫護站：10:00起

  • 接駁車（往）：11:00~16:00

  • 接駁車（返）：22:00~23:30

【場地配置圖】

2025 AAA頒獎典禮場地配置圖。（圖／aaa2025_10th IG）
2025 AAA頒獎典禮場地配置圖。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜粉絲福利

  • 紅毯觀禮（800名）

  • 簽名海報（685名）

注意事項：

  1. 在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。

  2. 所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）

  3. 福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。

  4. 海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。

  5. 紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。

  6. 主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。

AAA頒獎典禮｜取票方式

  • 開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起

  • 取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。

  • 從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。

  • 請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。

AAA頒獎典禮｜票價、座位圖

  • 票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）

  • 座位圖：

AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）
AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）

AAA頒獎典禮｜出席藝人

AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE

AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND &amp; CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS

AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii

AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE

AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健

AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊

AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜主持人

  • 張員瑛、李俊昊

當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！

李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）
李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）

AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間

  • 2025/09/01（一）座位圖公開

  • 2025/09/06（六）AAA門票啟售

  • 2025/09/13（六）ACON門票啟售

AAA頒獎典禮｜售票時間

【NOL ticket (interpark Global)】

interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

【三星星粉獨享｜保留席次專區】

【 正式開賣】

ibon搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

👁️‍🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。

AAA頒獎典禮｜交通專車

  • 售票時間：2025/10/03（五）12:00

  • 售票連結：ibon網站

  • 全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。

  • 僅販售回程（高雄出發）專車。

💠更多演唱會懶人包：

BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱

其他人也在看

AAA直擊／朴寶劍、IU抱回「Best Couple」　《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌

AAA直擊／朴寶劍、IU抱回「Best Couple」　《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高

緯來新聞網 ・ 1 天前發起對話
IU喜奪AAA最大獎　獨享1分鐘煙火秀

IU喜奪AAA最大獎　獨享1分鐘煙火秀

韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）今（12╱6）在高雄世運主場館登場，大賞「年度最佳演員」頒給IU（李知恩），她在近的煙火陪襯下享受這份榮耀。

太報 ・ 1 天前發起對話
AAA直擊／朴寶劍根本超百搭！《雲畫》金裕貞CP合體再獲獎

AAA直擊／朴寶劍根本超百搭！《雲畫》金裕貞CP合體再獲獎

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高

緯來新聞網 ・ 1 天前發起對話
IU抵台360度「飯撒」掀暴動　IG限動甜告白：我愛台灣粉絲

IU抵台360度「飯撒」掀暴動　IG限動甜告白：我愛台灣粉絲

南韓重量級頒獎典禮 AAA（Asia Artist Awards） 10週年首度移師台灣，今（12/6）將在高雄國家體育館（世運主場館）盛大舉行。眾多韓星昨（12/5）陸續抵台，其中以《苦盡柑來遇見你》女主角IU（李知恩）最受矚目，一抵達高雄小港機場，現場立即被粉絲擠得水洩不通，尖叫聲震耳欲聾。

太報 ・ 1 天前發起對話
當著5萬人告白IU！　舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化

當著5萬人告白IU！　舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）在高雄世運主場館揭曉，舒華在接受主持人張員瑛訪問時，趁空再度跟偶像IU告白，還模仿金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中的招牌WINK眨眼，讓IU感動地回禮。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前34
心疼！Straykids Lee Know腳踝未痊癒 坐輪椅現身機場

心疼！Straykids Lee Know腳踝未痊癒 坐輪椅現身機場

心疼！Straykids Lee Know腳踝未痊癒 坐輪椅現身機場

EBC東森娛樂 ・ 23 小時前發起對話
AAA直擊／得獎者在廁所！Stray Kids3人獲獎只有2人上台　他搭車在世運急狂奔

AAA直擊／得獎者在廁所！Stray Kids3人獲獎只有2人上台　他搭車在世運急狂奔

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高

緯來新聞網 ・ 1 天前發起對話
白沙屯媽祖高雄最終站！ 四位「天后」起駕岡山遶境賜福

白沙屯媽祖高雄最終站！ 四位「天后」起駕岡山遶境賜福

苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到高雄第3天，岡山壽天宮建廟313年以來白沙屯媽祖首次入廟，昨晚與岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖組成「四媽會」齊聚，相信四位「天后」姐妹情深，難得聚在一起姊妹們一定聊得很開心，經過一晚的休息，上午7時30分吉時一到，四位媽祖再度起駕岡山市區遶境賜福。

自由時報 ・ 19 小時前發起對話
粉紅超跑駕到！「四媽會」首次齊聚岡山　萬人朝聖嗨翻

粉紅超跑駕到！「四媽會」首次齊聚岡山　萬人朝聖嗨翻

「粉紅超跑」白沙屯媽祖自昨（5）日起展開為期三天的高雄遶境祈福活動，昨早在高雄區漁會熱鬧起駕，吸引上千名信徒朝聖，現場熱鬧非凡，交通一度壅塞，接下來兩天將繼續繞境岡山，為地方居民與信徒賜福。

中天新聞網 ・ 1 天前發起對話
「粉紅超跑」南下最後一天　信徒把握最後機會見媽祖

「粉紅超跑」南下最後一天　信徒把握最後機會見媽祖

高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖南下第3天，同樣從高雄岡山壽天宮出發，沿途贊境，由於今(7)日是最後一天，信徒把握機會追隨媽祖腳步，廟方估計約有8到10萬人，而中午12點到下午3點這段時間，在廟埕廣場，廟方開放讓信徒「定點」鑽轎腳，一早廟宇就被「香燈腳」擠爆。 粉紅超跑白沙屯媽祖，今(7)日同樣從高雄岡山壽天宮出發，上萬名香燈腳湧入追隨，熱鬧滾滾，贊境第三天，到岡山當地賜福，由於是最後一天，廟方估計約有8到10萬人參與，信徒說：「今天走第三天，今年是第一次跟家人來參加，從桃園來，我是雲林來的，滿感動的，我是近兩年才開始跟著媽祖走。」有的是第一次參加，有的已經是資深香燈腳，身上配戴滿滿媽祖小物，還有當地少棒隊，整團帶來繞境，少棒隊教練說：「希望能夠祈福啊，小朋友能平安，打球順利，然後健康。」路線全長約6.7公里，少棒隊成員活力滿滿，跟隨著贊境隊伍，希望透過媽祖保佑，未來比賽成績更加亮眼，還有人即便行動不方便，也要來共襄盛舉。信徒說：「跟昨天跟今天而已，求大家平安啦。」贊境行程來到尾聲，岡山當地街道，同樣被追隨媽祖的信徒擠爆，廟方預計中午12點到下午三點，在廟埕廣場，開放讓信徒定點鑽轎腳，粉紅超跑開到哪，香燈腳們就跟到哪，岡山街頭宛如媽祖嘉年華，對廟方和信徒來說，不只是腳步前進，也代表文化信仰持續延續。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前發起對話
百年難遇盛況空前！萬人湧入岡山！粉紅超跑白沙屯媽祖首度與高雄三山媽祖合體遶境　陳其邁親扶轎祈福

百年難遇盛況空前！萬人湧入岡山！粉紅超跑白沙屯媽祖首度與高雄三山媽祖合體遶境　陳其邁親扶轎祈福

高雄三山媽祖攜手白沙屯媽祖首度合體遶境 陳其邁祈願國泰民安、風調雨順 【記者 王苡蘋／高雄 報導】適逢岡山壽天

台灣好報 ・ 1 天前1
2025AAA頒獎典禮點亮港都3／AAA第二天卡司強大！　台灣女兒「舒華」主持音樂節

2025AAA頒獎典禮點亮港都3／AAA第二天卡司強大！　台灣女兒「舒華」主持音樂節

AAA頒獎典禮還有不少亮點，「行走的CD」林俊傑合體韓國RAP擔當WOODZ，同台飆歌《背對背擁抱》，人氣男團CORTIS奪下最佳表演獎，而7日晚上音樂節找來台灣女兒舒華主持，還有13組表演團體輪番上陣演出，勢必同樣精彩可期。

鏡新聞 ・ 21 小時前發起對話
粉紅超跑賜福岡山！首度「四媽合體」感動萬人

粉紅超跑賜福岡山！首度「四媽合體」感動萬人

粉紅超跑賜福岡山！首度「四媽合體」感動萬人

EBC東森新聞 ・ 1 天前12

AAA》林俊傑來了！全身黑坐車手比心學「飯撒」

第10屆「AAA頒獎典禮」首度在台灣舉行，今(6日)在高雄世運舉行AAA頒獎典禮、明則是AAA Acon音樂節，而今頒獎典禮主持人是Ive的人氣成員張員瑛、2PM成員李俊昊。今稍早華語藝人代表林俊傑現身，一身黑坐高爾夫球車繞場，還「入境隨俗」，手比半顆心學「飯撒」。

中時新聞網 ・ 1 天前發起對話
就愛台灣手搖飲！張員瑛主持AAA一次喝兩杯

就愛台灣手搖飲！張員瑛主持AAA一次喝兩杯

AAA主持人張員瑛（擷取自instagram@aaa2025_10th）

臺灣時報 ・ 17 小時前發起對話
64歲黃日華宣布「退出娛樂圈」　出道40年：回不去巔峰狀態

64歲黃日華宣布「退出娛樂圈」　出道40年：回不去巔峰狀態

64歲港星黃日華以《射鵰英雄傳》「郭靖」一角成名，出道40年的他前天（12╱5）出席好友賈思樂的演唱會記者會時突宣布：「我已經退出娛樂圈。」表示不會再接影視作品。

太報 ・ 23 小時前發起對話
ACON接棒AAA！舒華首擔主持人　13組表演嘉賓、直播平台看這邊

ACON接棒AAA！舒華首擔主持人　13組表演嘉賓、直播平台看這邊

【緯來新聞網】延續「Asia Artist Awards」AAA頒獎盛典熱潮，「ACON 2025音

緯來新聞網 ・ 19 小時前發起對話
轟危險行為！共軍雷達照射日本戰機　高市早苗強硬發聲了

轟危險行為！共軍雷達照射日本戰機　高市早苗強硬發聲了

因為日本首相高市早苗的「台灣有事」論，日中關係持續緊繃，中國對日本展開文攻武嚇，中國軍機昨（6）日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，引起日本強烈抗議。對此，日本首相高市早苗回應指出，中方這樣的舉動相當危險。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前26
《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

EBC東森娛樂 ・ 2 天前發起對話