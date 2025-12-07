AAA頒獎典禮搭耶誕生活節 高雄捷運創年度單日運量新高

高雄捷運單日運量再創今年度新高。 圖：高雄市捷運局/提供

[Newtalk新聞] AAA 頒獎典禮首度移師高雄世運主場館，R9 中央公園站也有耶誕生活節，高雄捷運昨（6）日運量達 35 萬 1,267 人次，再創 2025 年度單日運量新高，突破 11 月 22 日 TWICE 演唱會全日運量 34 萬 9,931 人次的紀錄。

同時，也擠入歷史單日運量第 9 名，而輕軌運量更達 5.1 萬人次，兩者合計單日運量突破 40 萬。今年以來，日平均運量來到 19.3 萬，則是歷史新高。

高捷分析，昨日高運量主因為 R17 世運站頒獎典禮出站人數達 3.39 萬，而 R9 中央公園站耶誕生活節及高捷動漫交響音樂會同步舉行亦吸引滿滿人潮，出站運量達將近 3 萬，左營站 3.4 萬則是全線運量最高車站，其他 R11 高雄車站與 R14 巨蛋也都突破 2.5 萬，另運量超過 1 萬以上的車站也都是今年新高，可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花。

時序來到 12 月份，高雄依然周周有活動，高捷會加強設備維護與服務提升，也歡迎大家踴躍使用大眾運輸工具，輕軌與捷運快速又方便，是前往各式活動會場的最佳選擇。

R17世運站頒獎典禮出站人數達3.39萬。 圖：高雄市捷運局/提供