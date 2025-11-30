AAA頒獎典禮週末登場 高市府續推商圈夜市券

記者古可絜／綜合報導

高雄市政府配合12月6、7日的AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節，推出面額50元的商圈夜市優惠券，粉絲憑演唱會門票到指定5處捷運站（左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站）即可馬上兌換，並前往高雄40處商圈夜市及超過400家的特色店家消費使用，在高雄一次體驗追星與美食的雙重魅力。

韓國指標性娛樂盛典「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」典禮將於12月6日首次移師臺灣舉辦，適逢典禮10週年，集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等共22組華麗卡司；12月7日還有「ACON音樂節」，由女團i-dle臺灣成員舒華擔任主持人，兩日盛大K-pop活動，將再次炒熱高雄世運主場館。

廣告 廣告

高雄經發局指出，樂迷們若持有先前2025 FNC BAND KINGDOM、蘇打綠、孫燕姿、Energy、超犀利趴14、BLACKPINK、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，且尚未換取「2025商圈夜市優惠券」，亦可前往兌換。此外，商圈夜市優惠券使用期限至明年2月28日，提醒歌迷們記得把握時間，到合作商圈、夜市與特色店家使用，盡情享受美食和購物的樂趣，更多資訊可留意商圈夜市優惠券官網（https://www.khafterparty.tw/）或高雄經發局FB及IG（@edbkh）。

商圈夜市優惠券，可於40處商圈夜市及超過400家的特色店家消費使用。（高雄市政府提供）

商圈夜市優惠券，讓樂迷能夠吃遍在地美食小吃。（高雄市政府提供）

商圈夜市優惠券包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉、餐酒館等各種店家通通都有。（高雄市政府提供）

高雄市政府配合12月6、7日的AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節，推出面額50元的商圈夜市優惠券。（高雄市政府提供）