AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利一次看
頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！本次頒獎典禮將由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持；出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等華麗卡司。票價和座位圖已公布，9/6 interpark販售部分區域票券、9/13 ibon正式開賣。AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演舞台、售票時間、票價座位不斷更新！
👁️🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。
此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司陸續更新。👉ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！
AAA頒獎典禮｜時間地點
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:30
台灣主辦單位：D.SHOW Taiwan
AAA頒獎典禮｜粉絲福利
紅毯觀禮（800名）
簽名海報（685名）
注意事項：
在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。
所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）
福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。
海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。
紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。
主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。
AAA頒獎典禮｜取票方式
開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起
取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。
從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。
請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。
AAA頒獎典禮｜票價、座位圖
票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）
座位圖：
AAA頒獎典禮｜出席藝人
第七波出席陣容：林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER
👉BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看
第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE
第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS
第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii
第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE
第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健
第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊
AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間
2025/09/01（一）座位圖公開
2025/09/06（六）AAA門票啟售
2025/09/13（六）ACON門票啟售
AAA頒獎典禮｜主持人
張員瑛、李俊昊
當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！
AAA頒獎典禮｜售票時間
【NOL ticket (interpark Global)】
售票時間：2025/09/06（六）13:00
購票連結：https://triple.global/en/ticket/places/25001101/products/25012685
⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/09/11（四）7:00～23:59
【 正式開賣】
售票時間：2025/09/13（六）11:00
AAA頒獎典禮｜交通專車
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票連結：ibon網站
全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。
僅販售回程（高雄出發）專車。
💠更多演唱會懶人包：
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
