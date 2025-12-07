AAA頒獎典禮首度移師高雄 高捷單日運量達35萬再破年度新高

韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA昨天（6日）在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，多組韓星、演員來台參與，吸引大批粉絲到場朝聖。高雄捷運公司表示，高雄捷運昨天單日運量高達35萬1267人次，突破11月22日韓女團TWICE、伍佰等演唱會當天紀錄，再創2025年度單日運量新高，同時也擠入歷史單日運量第9名。

韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA於6日在高雄國家體育場舉辦，高雄捷運公司表示，高雄捷運6日單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高。（圖／高雄捷運公司提供）

11月22日有多場演唱會在高雄舉行，除了TWICE以外，還有伍佰、孫淑媚等歌手演出，當天高雄捷運運量高達35萬人次，曾創下今年最高運量紀錄。不過，Asia Artist Awards頒獎典禮（簡稱AAA）昨天同樣在高雄舉行，再次刷新紀錄。

高雄捷運公司今天公布統計數據指出，高雄捷運昨天單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高，同時也擠入歷史單日運量第9名；輕軌運量達5.1萬人次，兩者合計單日運量突破40萬人次。

高雄捷運公司分析，昨天高運量主因是R17世運站頒獎典禮出站人數，達3.39萬人次，R9中央公園站耶誕生活節以及高捷動漫交響音樂會同步舉行，也吸引滿滿人潮，出站運量將近3.0萬人次。

另外，左營站3.4萬人次則是全線運量最高車站，R11高雄車站、R14巨蛋也都突破2.5萬人次，其他運量超過1萬人次以上的車站也都突破今年新高紀錄。高捷公司認為，由於演唱會經濟加上沿線大型活動發威，多點開花。

高捷公司表示，12月後續高雄每周都有活動，高捷會加強維護設備、提升服務，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往活動會場。