AAA頒獎典禮高雄世運登場 保母車不慎撞機車 騎士擦挫傷

南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導

AAA頒獎典禮，6日下午在世運主場館，就開始進行一系列的紅毯活動直到晚間，6日中午保母車也陸續來到飯店，接送韓星前往會場，沒想到有一台保母車，左轉時不慎撞上機車，幸好車速不快，騎士僅輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙。

AAA頒獎典禮高雄世運登場 保母車不慎撞機車 騎士輕微擦挫傷

有一台韓星專用保母車，左轉要到飯店停車場時，不慎撞上機車。（圖／民視新聞）

一台台保母車陸續來到飯店，準備左轉進入停車場接送韓星，不料這台車，卻突然來個大轉彎。保母車竟然直接撞上一台機車，導致機車騎士摔倒在地，物品散落一地，家屬獲報後，也緊急趕到現場。女騎士家屬：「韓國的那個指揮的，叫他們的司機轉進來，司機他也沒有注意到車況，所以他就直接按照人員，直接轉進來他沒有減速，我們是右轉，綠燈右轉，他們一定違規因為紅燈，但是主辦方叫他轉，所以那個司機也就轉過來。」這樣的插曲，打亂了藝人前往會場的步調，有不少著急的韓國工作人員往外衝，在停車場外焦急等待，盼著下一部車前來接送，就怕延誤抵達會場。

廣告 廣告

AAA頒獎典禮高雄世運登場 保母車不慎撞機車 騎士輕微擦挫傷

世運主場館周邊，發生腳踏車跟機車擦撞事故，當時有一位熱心的IU宣傳車駕駛，打雙黃燈幫忙擋車。（圖／民視新聞）

員警vs.肇事駕駛：「好沒有，酒測值是零。」警方也火速協助製作筆錄、對駕駛酒測，初步了解，他疑似分心轉彎而肇事，幸好車禍當下，只有駕駛在車上，而受傷的女騎士，送醫後則沒有大礙。高市警龍華派出所長洪子棠：「黃女有輕微挫傷，經送醫檢查後無大礙，現場雙方皆未有酒駕情事，詳細肇事原因，由交通大隊調查釐清當中。」同樣傳出狀況的，還有世運主場館周邊，發生腳踏車跟機車擦撞事故，不過當時馬上有一位熱心的宣傳車駕駛，打雙黃燈幫忙擋車，協助通報警方，上頭還掛著IU的宣傳車頭像，這特別的小插曲，也引起粉絲關注。

原文出處：AAA頒獎典禮高雄世運登場 保母車不慎撞機車 騎士輕微擦挫傷

更多民視新聞報導

AAA超強卡司抵高雄! 粉絲擠爆入境大廳釀"大門脫軌"

AAA主持舒華、張員瑛抵台！宛若「2仙女降臨」

韓國頒獎典禮"AAA"將登場 IU.朴寶劍.女團IVE抵達高雄

