AAA頒獎典禮高雄登場 舒華領獎驕傲喊：我是誰

韓國影劇圈年度娛樂盛事AAA頒獎典禮，今晚在高雄登場，這也是AAA舉辦十年來，首度移師台灣，包括朴寶劍、IU、潤娥等巨星都來到台灣，讓粉絲幾近瘋狂，擁有主場優勢的女團i-dle成員舒華也返台領獎，現場氣氛嗨到最高點！

男團2PM成員李俊昊：「很高興見到大家我是李俊昊。」

女團IVE成員張員瑛：「哈囉高雄我是張員瑛。」

一上台就用中文，親切跟粉絲問好，一身帥氣白西裝的2PM成員李俊昊，合體人氣滿滿的張員瑛但，主持AAA頒獎典禮，大家準備好了嗎？

行走的CD，歌王林俊傑，上台演唱，驚喜合體WOODZ，讓全場觀眾沉醉其中，直呼賺到了。





歌手林俊傑：「大家好，原本只是受邀來以為是唱歌，然後參加典禮，沒想到也有我的份。」

但連林俊傑也沒想到的，就是自己會拿下"最佳藝人獎"，讓他興奮到狂飆韓文，但台灣之光怎麼能少了他。

女團i-dle成員舒華：「大家好我是誰，（葉舒華），謝謝大家今天在高雄給我們這麼多熱情，然後請繼續享受接下來的舞台，謝謝大家。」

台灣女孩舒華，身穿一襲亮片魚尾禮服，整個人白到發光，拿下BestChoice獎，一上台就引起粉絲熱情歡呼，他驕傲的用中文，問台下觀眾"我是誰？"，更是把氣氛嗨到最高點。





在韓劇"苦盡柑來遇見你"，合作的朴寶劍跟IU，獲頒最佳情侶獎，甜蜜挽著手上台，讓粉絲尖叫聲不斷。

韓星朴寶劍：「大家好我是朴寶劍，首先今年是很幸福的一年，真心感謝全球喜歡，苦盡柑來遇見你的觀眾。」

韓星IU：「真的是很謝謝大家，感謝喜愛這部戲的粉絲，還有特別感謝朴寶劍。」

IU還拿下10年傳奇女歌手獎，讓他相當驚喜，AAA首度移師台灣，在高雄打造十週年級別的豪華舞台，要讓粉絲近距離看偶像站上頒獎台。

