Yahoo奇摩娛樂新聞

AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看

頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。

頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

AAA頒獎典禮｜【歌手類】完整得獎名單

  • 【大賞】年度歌手：Stray Kids

  • 【大賞】年度歌曲：IVE《REBEL HEART》

  • 【大賞】年度專輯：Stray Kids《KARMA》

  • 【大賞】年度舞台：ATEEZ

  • 【大賞】年度 Music Icon：LE SSERAFIM

  • 【大賞】年度表演：RIIZE

  • Legendary Solo：IU、GD

  • Legendary Group：BLACKPINK、BTS 防彈少年團

  • Best Artist：MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT

  • Best Producer：BUMZU

  • Best Creator：Starship

  • Best Musician：

    【Solo部門】YENA、ASH ISLAND、CHANMINA

    【Group部門】KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

  • History of AAA：MONSTA X

  • Trend of K-POP：張員瑛、Felix

  • 人氣獎：林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU

  • Symbol of AAA：張員瑛

  • Best Choice：idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源

  • 新人獎：KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip

  • Asia Celebrity：張員瑛

  • Best Producer：Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城

  • Best Voice Performance：《獵魔女團》

  • Best Band：QWER

  • Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健

  • Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS

  • Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ

  • Best OST：Kpop 獵魔女團《Golden》

  • Best Music Video：MEOVV《HANDS UP》

  • Best Emotive：RIIZE

  • 潛力獎：xikers

  • Best Icon：CRAVITY

  • New Wave獎：ALLDAY PROJECT

AAA頒獎典禮｜【演員類】完整得獎名單

  • 【大賞】年度演員：IU

  • 【大賞】年度男演員：朴寶劍、李俊昊

  • 【大賞】年度女演員：文素利、潤娥

  • Legendary Couple：朴寶劍、金裕貞

  • Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫

  • Best Actor：車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚

  • Best Artist：李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健

  • Hot Trend：IU

  • Fabulous獎：李俊昊、IU

  • Scene Stealer：崔代勳

  • Asia Celebrity：朴寶劍

  • Best Couple：朴寶劍、IU

  • 人氣獎：李俊昊、金惠奫

  • 新人獎：朴允浩

  • Best Choice：李伊庚

  • Best Icon：秋泳愚

  • Best Emotive：姜有皙

  • New Wave獎：ATEEZ 潤浩

AAA頒獎典禮入場須知、彩排福利、演出時間一次看。
AAA頒獎典禮入場須知、彩排福利、演出時間一次看。
廣告

此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司一次看。
AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！

AAA頒獎典禮｜出發新聞集錦

👉AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了
👉AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席
👉AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮
👉高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明

AAA頒獎典禮｜時間地點

  • 典禮日期：2025/12/06（六）

  • 典禮地點：高雄世運主場館

  • 正式演出時間：16:00

  • 紅毯開始時間：14:00

  • AAA官網Instagram

AAA頒獎典禮｜直播平台

AAA頒獎典禮｜入場時間、場地配置、服務櫃檯時間

【入場時間】

  • 觀眾進場：12:00

  • 紅毯排隊：13:00

  • 紅毯進場：13:30

  • 紅毯開始：14:00

  • 演出正式開始：16:00

【服務櫃檯時間】

  • ibon票務櫃檯：10:00~16:00

  • NOL TICKET票務櫃檯：10:00~16:30

  • WILL CALL票務櫃檯：10:00~17:00

  • 服務台：10:00~17:00

  • 福利兌換攤位：10:00~17:00

  • 寄物帳篷：10:00~23:00

  • 醫護站：10:00起

  • 接駁車（往）：11:00~16:00

  • 接駁車（返）：22:00~23:30

【場地配置圖】

2025 AAA頒獎典禮場地配置圖。（圖／aaa2025_10th IG）
2025 AAA頒獎典禮場地配置圖。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜粉絲福利

  • 紅毯觀禮（800名）

  • 簽名海報（685名）

注意事項：

  1. 在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。

  2. 所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）

  3. 福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。

  4. 海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。

  5. 紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。

  6. 主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。

AAA頒獎典禮｜取票方式

  • 開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起

  • 取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。

  • 從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。

  • 請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。

AAA頒獎典禮｜票價、座位圖

  • 票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）

  • 座位圖：

AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）
AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）

AAA頒獎典禮｜出席藝人

AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE

AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND &amp; CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS

AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii

AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE

AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健

AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊

AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）
AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜主持人

  • 張員瑛、李俊昊

當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！

李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）
李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）

AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間

  • 2025/09/01（一）座位圖公開

  • 2025/09/06（六）AAA門票啟售

  • 2025/09/13（六）ACON門票啟售

AAA頒獎典禮｜售票時間

【NOL ticket (interpark Global)】

interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

【三星星粉獨享｜保留席次專區】

【 正式開賣】

ibon搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

👁️‍🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。

AAA頒獎典禮｜交通專車

  • 售票時間：2025/10/03（五）12:00

  • 售票連結：ibon網站

  • 全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。

  • 僅販售回程（高雄出發）專車。

💠更多演唱會懶人包：

BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱

其他人也在看

AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看

AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）將於12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點？沒辦法到現場的粉絲可以透過哪個直播平台觀看呢？2025 AAA頒獎典禮和ACON 2025 淵源、必看原因、今年亮點一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前發起對話
AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/5~12/7

AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/5~12/7

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國年末盛事 2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人登台！入場須知？紅毯時間？線上直播平台？民歌50最終加場12/6將在高雄巨蛋畫下完美句點，演出陣容？入場時間？李千娜將在台北國際會議中心 TICC演唱多首經典歌曲；人氣韓團ZEROBASEONE（ZB1）在台北小巨蛋、NCT DREAM在臺北大巨蛋開唱，從北到南韓星滿滿！此外還有藍井艾露、李友廷、王若琳、甜約翰、洪佩瑜、町田啓太、AKASAKI、MAN WITH A MISSION、邱鋒澤等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前9
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」　嗨喊：好開心！

JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」　嗨喊：好開心！

韓娛盛事「Asia Artist Awards」（AAA）頒獎典禮6日在高雄世運主場館舉行，JJ林俊傑是本次唯一受邀的亞洲華語歌手，除了用美聲收服現場5萬粉絲，他還獲頒「2025年度藝人獎」，讓他非常驚喜。

中天新聞網 ・ 34 分鐘前發起對話
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人　傻了：沒想到有我的份

AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人　傻了：沒想到有我的份

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前發起對話
AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮

AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮

AAA頒獎典禮6日將在高雄世運（高雄國家體育場）登場。典禮眾星雲集，包括典禮主持人2PM李俊昊、IVE張員瑛，演員朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥，團體Stray Kids、RIIZE、LE SSERAFIM、MEOVV、CORTIS⋯⋯等等。不過就在典禮前一刻，團體TWS突然公告，中國大陸籍成員不克前來，無獨有偶，於兩天前，團體AHOF的中國籍成員同樣宣布不克前來。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前21
BTS柾國、aespa Winter爆熱戀！曖昧互動被挖　公司4字回應疑認愛了

BTS柾國、aespa Winter爆熱戀！曖昧互動被挖　公司4字回應疑認愛了

南韓頂級偶像再度捲入緋聞話題。BTS（防彈少年團）成員田柾國與aespa成員Winter（金旼炡）因多項被網友抓出的「共通點」的細節，近日再度成為社群熱議焦點。相關比對內容在網路上以極快速度擴散，兩人疑似交往的說法也持續升溫，而雙方經紀公司僅用4字回應，更讓外界討論聲浪不斷。陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

EBC東森娛樂 ・ 1 天前發起對話
林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」　WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉

林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」　WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉

金曲歌王林俊傑今（12╱6）登上在高雄世運主場館舉辦的韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）舞台擔任表演嘉賓，在演唱前突然被Cue上台領「最佳藝人獎」，讓他笑說：「我原本只是受邀來以為只是唱歌、參加典禮，沒想到也有我的份。」

太報 ・ 4 小時前發起對話
AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎　牽手上台全場暴動

AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎　牽手上台全場暴動

2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日在高雄世運主場館登場，今年是典禮邁入 10 週年的重要里程碑。最引爆全場的瞬間，落在「10週年傳奇CP獎」頒給《雲畫的月光》組合，朴寶劍與金裕貞。兩人自2016年合作古裝劇後便成為劇迷心中的經典螢幕情侶，時隔近10年再度同台領獎，讓現場粉絲尖叫聲停不住。

三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前發起對話
《親愛的X》劇版vs.漫畫差異！劇版雅珍欺騙男三的手段更高明、俊瑞是結局走向的關鍵？

《親愛的X》劇版vs.漫畫差異！劇版雅珍欺騙男三的手段更高明、俊瑞是結局走向的關鍵？

韓劇《親愛的X》改編自同名韓漫，金裕貞在劇裡飾演「天生惡女」白雅珍，為了達到目的不惜利用身邊的所有男人，一女多男的劇情受到熱烈討論！不過劇版改編了部分原著漫畫的內容，劇裡的白雅珍比漫畫更加精明，就連和男主角之間的愛情線都更加具有性張力！以下《親愛的X》原著漫畫vs.劇版6差異，快一起來看看吧！

Beauty美人圈 ・ 13 小時前發起對話
史上最盛況！小港機場湧千粉接機AAA　IVE、IU、潤娥齊聚高雄

史上最盛況！小港機場湧千粉接機AAA　IVE、IU、潤娥齊聚高雄

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批搭乘包機從仁川機場抵台，今（5日）小港機場提前湧入大批粉絲，現場盛況空前。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發　《苦盡柑來》的「她」也來了

AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發　《苦盡柑來》的「她」也來了

南韓音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）12月6日、7日本週末一連兩天將在高雄世運主場館舉行，今（4日）已有演員、偶像飛來台，包括被譽為「怪物新人」的混聲團體ALLDAY PROJECT、辣妹女團KISS OF LIFE、貓系女團MEOVV、人氣女團QWER以及嚴志媛、秋泳愚等演員，都已陸續從仁川機場搭機準備來台。

鏡報 ・ 2 天前發起對話
AAA典禮／得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手　成員笑虧：人到底在哪

AAA典禮／得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手　成員笑虧：人到底在哪

韓國男團 Stray Kids（SKZ）創作小分隊 3RACHA 今（6）日在《AAA 2025》拿下 Best Producer（最佳製作人）。沒想到典禮上又重演經典「上廁所差點錯過領獎」場面，讓粉絲全笑翻。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前1
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 1 天前89
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前21
快訊！趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

快訊！趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前53
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前5
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前35
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前24
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。

中時新聞網 ・ 1 天前98