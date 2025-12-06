AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看

由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。

頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

AAA頒獎典禮｜【歌手類】完整得獎名單

【大賞】年度歌手： Stray Kids

【大賞】年度歌曲： IVE《REBEL HEART》

【大賞】年度專輯： Stray Kids《KARMA》

【大賞】年度舞台： ATEEZ

【大賞】年度 Music Icon： LE SSERAFIM

【大賞】年度表演： RIIZE

Legendary Solo： IU、GD

Legendary Group ：BLACKPINK、BTS 防彈少年團

Best Artist： MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT

Best Producer： BUMZU

Best Creator： Starship

Best Musician： 【Solo部門】 YENA、ASH ISLAND、CHANMINA 【Group部門】 KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

History of AAA： MONSTA X

Trend of K-POP： 張員瑛、Felix

人氣獎： 林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU

Symbol of AAA： 張員瑛

Best Choice： idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源

新人獎： KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip

Asia Celebrity： 張員瑛

Best Producer： Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城

Best Voice Performance： 《獵魔女團》

Best Band： QWER

Asia Star： 林俊傑、林潤娥、佐藤健

Best Performance獎： KiiiKiii、CORTIS

Best K-POP Record獎： IVE、Stray Kids、ATEEZ

Best OST： Kpop 獵魔女團《Golden》

Best Music Video： MEOVV《HANDS UP》

Best Emotive： RIIZE

潛力獎： xikers

Best Icon： CRAVITY

New Wave獎：ALLDAY PROJECT

AAA頒獎典禮｜【演員類】完整得獎名單

【大賞】年度演員： IU

【大賞】年度男演員： 朴寶劍、李俊昊

【大賞】年度女演員： 文素利、潤娥

Legendary Couple： 朴寶劍、金裕貞

Legendary Actor： 嚴志媛、李浚赫

Best Actor： 車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚

Best Artist： 李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健

Hot Trend： IU

Fabulous獎： 李俊昊、IU

Scene Stealer： 崔代勳

Asia Celebrity： 朴寶劍

Best Couple： 朴寶劍、IU

人氣獎： 李俊昊、金惠奫

新人獎： 朴允浩

Best Choice： 李伊庚

Best Icon： 秋泳愚

Best Emotive： 姜有皙

New Wave獎：ATEEZ 潤浩

AAA頒獎典禮入場須知、彩排福利、演出時間一次看。

此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司一次看。

AAA頒獎典禮｜出發新聞集錦

👉AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了

👉AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席

👉AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮

👉高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明

AAA頒獎典禮｜時間地點

AAA頒獎典禮｜直播平台

AAA頒獎典禮｜入場時間、場地配置、服務櫃檯時間

【入場時間】

觀眾進場：12:00

紅毯排隊：13:00

紅毯進場：13:30

紅毯開始：14:00

演出正式開始：16:00

【服務櫃檯時間】

ibon票務櫃檯：10:00~16:00

NOL TICKET票務櫃檯：10:00~16:30

WILL CALL票務櫃檯：10:00~17:00

服務台：10:00~17:00

福利兌換攤位：10:00~17:00

寄物帳篷：10:00~23:00

醫護站：10:00起

接駁車（往）：11:00~16:00

接駁車（返）：22:00~23:30

【場地配置圖】

2025 AAA頒獎典禮場地配置圖。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜粉絲福利

紅毯觀禮（800名）

簽名海報（685名）

注意事項：

在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。 所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket） 福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。 海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。 紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。 主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。

AAA頒獎典禮｜取票方式

開放取票時間： 2025/11/21（五）12:00 起

取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付 每筆 $30 手續費。

從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。

請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。

AAA頒獎典禮｜票價、座位圖

票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）

座位圖：

AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）

AAA頒獎典禮｜出席藝人

AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）

第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE

AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）

第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS

AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）

第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii

AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）

第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE

AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）

第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健

AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）

第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊

AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜主持人

張員瑛、李俊昊

當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！

李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）

AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間

2025/09/01（一）座位圖公開

2025/09/06（六）AAA門票啟售

2025/09/13（六）ACON門票啟售

AAA頒獎典禮｜售票時間

【NOL ticket (interpark Global)】

【三星星粉獨享｜保留席次專區】

【 正式開賣】

👁️‍🗨️釋票提醒：

🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00

🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA

💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。

AAA頒獎典禮｜交通專車

