AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看
頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。
頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。
AAA頒獎典禮｜【歌手類】完整得獎名單
【大賞】年度歌手：Stray Kids
【大賞】年度歌曲：IVE《REBEL HEART》
【大賞】年度專輯：Stray Kids《KARMA》
【大賞】年度舞台：ATEEZ
【大賞】年度 Music Icon：LE SSERAFIM
【大賞】年度表演：RIIZE
Legendary Solo：IU、GD
Legendary Group：BLACKPINK、BTS 防彈少年團
Best Artist：MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT
Best Producer：BUMZU
Best Creator：Starship
Best Musician：
【Solo部門】YENA、ASH ISLAND、CHANMINA
【Group部門】KISS OF LIFE、MEOVV、TWS
History of AAA：MONSTA X
Trend of K-POP：張員瑛、Felix
人氣獎：林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU
Symbol of AAA：張員瑛
Best Choice：idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源
新人獎：KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip
Asia Celebrity：張員瑛
Best Producer：Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城
Best Voice Performance：《獵魔女團》
Best Band：QWER
Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健
Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS
Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ
Best OST：Kpop 獵魔女團《Golden》
Best Music Video：MEOVV《HANDS UP》
Best Emotive：RIIZE
潛力獎：xikers
Best Icon：CRAVITY
New Wave獎：ALLDAY PROJECT
AAA頒獎典禮｜【演員類】完整得獎名單
【大賞】年度演員：IU
【大賞】年度男演員：朴寶劍、李俊昊
【大賞】年度女演員：文素利、潤娥
Legendary Couple：朴寶劍、金裕貞
Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫
Best Actor：車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚
Best Artist：李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健
Hot Trend：IU
Fabulous獎：李俊昊、IU
Scene Stealer：崔代勳
Asia Celebrity：朴寶劍
Best Couple：朴寶劍、IU
人氣獎：李俊昊、金惠奫
新人獎：朴允浩
Best Choice：李伊庚
Best Icon：秋泳愚
Best Emotive：姜有皙
New Wave獎：ATEEZ 潤浩
此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司一次看。
⭐AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
⭐ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！
AAA頒獎典禮｜出發新聞集錦
👉AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了
👉AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席
👉AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮
👉高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明
AAA頒獎典禮｜時間地點
AAA頒獎典禮｜直播平台
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
15:30：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播
17:30：頒獎典禮 完整播出
網路直播：LINE TV / LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號
14:15：紅毯直播
16:15：頒獎典禮直播
AAA頒獎典禮｜入場時間、場地配置、服務櫃檯時間
【入場時間】
觀眾進場：12:00
紅毯排隊：13:00
紅毯進場：13:30
紅毯開始：14:00
演出正式開始：16:00
【服務櫃檯時間】
ibon票務櫃檯：10:00~16:00
NOL TICKET票務櫃檯：10:00~16:30
WILL CALL票務櫃檯：10:00~17:00
服務台：10:00~17:00
福利兌換攤位：10:00~17:00
寄物帳篷：10:00~23:00
醫護站：10:00起
接駁車（往）：11:00~16:00
接駁車（返）：22:00~23:30
【場地配置圖】
AAA頒獎典禮｜粉絲福利
紅毯觀禮（800名）
簽名海報（685名）
注意事項：
在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。
所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）
福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。
海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。
紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。
主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。
AAA頒獎典禮｜取票方式
開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起
取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。
從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。
請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。
AAA頒獎典禮｜票價、座位圖
票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）
座位圖：
AAA頒獎典禮｜出席藝人
第七波出席陣容：林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER
👉BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看
第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE
第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS
第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii
第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE
第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健
第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊
AAA頒獎典禮｜主持人
張員瑛、李俊昊
當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！
AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間
2025/09/01（一）座位圖公開
2025/09/06（六）AAA門票啟售
2025/09/13（六）ACON門票啟售
AAA頒獎典禮｜售票時間
【NOL ticket (interpark Global)】
售票時間：2025/09/06（六）13:00
購票連結：https://triple.global/en/ticket/places/25001101/products/25012685
⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/09/11（四）7:00～23:59
【 正式開賣】
售票時間：2025/09/13（六）11:00
👁️🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。
AAA頒獎典禮｜交通專車
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票連結：ibon網站
全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。
僅販售回程（高雄出發）專車。
💠更多演唱會懶人包：
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
其他人也在看
AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）將於12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點？沒辦法到現場的粉絲可以透過哪個直播平台觀看呢？2025 AAA頒獎典禮和ACON 2025 淵源、必看原因、今年亮點一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA頒獎典禮、民歌50、李千娜、ACON、ZB1、NCT DREAM⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/5~12/7
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國年末盛事 2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦，集結進50組韓國藝人登台！入場須知？紅毯時間？線上直播平台？民歌50最終加場12/6將在高雄巨蛋畫下完美句點，演出陣容？入場時間？李千娜將在台北國際會議中心 TICC演唱多首經典歌曲；人氣韓團ZEROBASEONE（ZB1）在台北小巨蛋、NCT DREAM在臺北大巨蛋開唱，從北到南韓星滿滿！此外還有藍井艾露、李友廷、王若琳、甜約翰、洪佩瑜、町田啓太、AKASAKI、MAN WITH A MISSION、邱鋒澤等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前 ・ 9
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
韓娛盛事「Asia Artist Awards」（AAA）頒獎典禮6日在高雄世運主場館舉行，JJ林俊傑是本次唯一受邀的亞洲華語歌手，除了用美聲收服現場5萬粉絲，他還獲頒「2025年度藝人獎」，讓他非常驚喜。中天新聞網 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
AAA倒數一天！ TWS中國籍成員突然「身體不適」缺席典禮
AAA頒獎典禮6日將在高雄世運（高雄國家體育場）登場。典禮眾星雲集，包括典禮主持人2PM李俊昊、IVE張員瑛，演員朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥，團體Stray Kids、RIIZE、LE SSERAFIM、MEOVV、CORTIS⋯⋯等等。不過就在典禮前一刻，團體TWS突然公告，中國大陸籍成員不克前來，無獨有偶，於兩天前，團體AHOF的中國籍成員同樣宣布不克前來。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 21
BTS柾國、aespa Winter爆熱戀！曖昧互動被挖 公司4字回應疑認愛了
南韓頂級偶像再度捲入緋聞話題。BTS（防彈少年團）成員田柾國與aespa成員Winter（金旼炡）因多項被網友抓出的「共通點」的細節，近日再度成為社群熱議焦點。相關比對內容在網路上以極快速度擴散，兩人疑似交往的說法也持續升溫，而雙方經紀公司僅用4字回應，更讓外界討論聲浪不斷。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持
《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林俊傑突被Cue領獎「沒想到也有我的份」 WOODZ驚喜合唱〈背對背擁抱〉
金曲歌王林俊傑今（12╱6）登上在高雄世運主場館舉辦的韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）舞台擔任表演嘉賓，在演唱前突然被Cue上台領「最佳藝人獎」，讓他笑說：「我原本只是受邀來以為只是唱歌、參加典禮，沒想到也有我的份。」太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動
2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日在高雄世運主場館登場，今年是典禮邁入 10 週年的重要里程碑。最引爆全場的瞬間，落在「10週年傳奇CP獎」頒給《雲畫的月光》組合，朴寶劍與金裕貞。兩人自2016年合作古裝劇後便成為劇迷心中的經典螢幕情侶，時隔近10年再度同台領獎，讓現場粉絲尖叫聲停不住。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
《親愛的X》劇版vs.漫畫差異！劇版雅珍欺騙男三的手段更高明、俊瑞是結局走向的關鍵？
韓劇《親愛的X》改編自同名韓漫，金裕貞在劇裡飾演「天生惡女」白雅珍，為了達到目的不惜利用身邊的所有男人，一女多男的劇情受到熱烈討論！不過劇版改編了部分原著漫畫的內容，劇裡的白雅珍比漫畫更加精明，就連和男主角之間的愛情線都更加具有性張力！以下《親愛的X》原著漫畫vs.劇版6差異，快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
史上最盛況！小港機場湧千粉接機AAA IVE、IU、潤娥齊聚高雄
AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批搭乘包機從仁川機場抵台，今（5日）小港機場提前湧入大批粉絲，現場盛況空前。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了
南韓音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）12月6日、7日本週末一連兩天將在高雄世運主場館舉行，今（4日）已有演員、偶像飛來台，包括被譽為「怪物新人」的混聲團體ALLDAY PROJECT、辣妹女團KISS OF LIFE、貓系女團MEOVV、人氣女團QWER以及嚴志媛、秋泳愚等演員，都已陸續從仁川機場搭機準備來台。鏡報 ・ 2 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手 成員笑虧：人到底在哪
韓國男團 Stray Kids（SKZ）創作小分隊 3RACHA 今（6）日在《AAA 2025》拿下 Best Producer（最佳製作人）。沒想到典禮上又重演經典「上廁所差點錯過領獎」場面，讓粉絲全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 89
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
快訊！趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 53
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98