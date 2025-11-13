AAA頒獎典禮11/16釋票！集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、交通專車一次看
頒獎典禮於 12/6 在高雄世運主場館登場
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！本次頒獎典禮將由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持；出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等華麗卡司。票價和座位圖已公布，9/6 interpark販售部分區域票券、9/13 ibon正式開賣。AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演舞台、售票時間、票價座位不斷更新！
👁️🗨️釋票提醒：
🎫 釋票時間：2025/11/16（日）13:00
🔗 釋票連結：https://ibontw.com/25_AAA
💗 於 11/17（一）23:59 前購買之有效票券，都能參與粉絲福利抽選。
此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司陸續更新。👉ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！
AAA頒獎典禮｜時間地點
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:30
台灣主辦單位：D.SHOW Taiwan
AAA頒獎典禮｜粉絲福利
紅毯觀禮（800名）
簽名海報（685名）
注意事項：
在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。
所有購票觀眾均有抽獎資格。（ibon／interpark Global／NOL ticket）
福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。
海報將以隨機方式發放，可能為演員個人海報或為團體內成員各自的海報。
紅毯抽選中獎者將可於紅毯專屬站立區觀賞活動。未中獎者可於票面上指定座位觀賞。
主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。
AAA頒獎典禮｜取票方式
開放取票時間：2025/11/21（五）12:00 起
取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付每筆 $30 手續費。
從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。
請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。
AAA頒獎典禮｜票價、座位圖
票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）
座位圖：
AAA頒獎典禮｜出席藝人
第七波出席陣容：林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER
👉BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看
第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE
第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS
第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii
第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE
第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健
第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊
AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間
2025/09/01（一）座位圖公開
2025/09/06（六）AAA門票啟售
2025/09/13（六）ACON門票啟售
AAA頒獎典禮｜主持人
張員瑛、李俊昊
當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！
AAA頒獎典禮｜售票時間
【NOL ticket (interpark Global)】
售票時間：2025/09/06（六）13:00
購票連結：https://triple.global/en/ticket/places/25001101/products/25012685
⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/09/11（四）7:00～23:59
【 正式開賣】
售票時間：2025/09/13（六）11:00
AAA頒獎典禮｜交通專車
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票連結：ibon網站
全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。
僅販售回程（高雄出發）專車。
💠更多演唱會懶人包：
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
其他人也在看
還有機會搶票！ TWICE高雄場今晚5點「限量加開」
超人氣南韓女團 TWICE 將於11月22日、23日在高雄國家體育場 (世運主場館) 開唱，主辦單位今（12）日驚喜宣布「限量加開」，還沒有搶到票的歌迷可以把握機會。主辦單位表示，今晚五點拓元售票系統...華視 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 12 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 22 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金士傑《折腰》對戲宋祖兒 印象徹底改觀：被她嚇一跳
金士傑演出話題古裝劇《折腰》受到討論，劇中他化身焉州家主，十四年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。金士傑談及印象最深刻的一場戲，即...CTWANT ・ 8 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 12 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了
娛樂中心／綜合報導歌手TANK（呂建忠）過去因為健康問題在竄紅之際迅速神隱，近年不時現身總是一副暴瘦模樣，惹得歌迷相當關心TANK健康狀態，直到今年4月，TANK突發認了自己早已於2024年11月，在中國完成心臟和肝臟的移植手術，中國官方稱此次手術是亞洲創舉，如今TANK完成移植手術已過1年，他於9日現身中國參加音樂節活動，活躍狀態不只讓歌迷大讚，也意外讓路過網友忍不住發出感嘆。民視 ・ 1 天前
陳文茜抗癌1年鬥贏了！嗨喊「自行宣告康復」 一票友人感動痛哭
資深媒體人陳文茜去年底罹患黑色素腫瘤，在治療期間她不時透過社群分享病況。歷經腫瘤快速擴散到全身與腦部、免疫療法帶來的劇烈副作用後，她今（13）日無預警宣布「痊癒」，以〈自行宣告康復〉為題發文，向支持她的朋友及粉絲報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 4 小時前