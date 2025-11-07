AAA頒獎典禮12/6登場！集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、交通專車一次看

韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！本次頒獎典禮將由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持；出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等華麗卡司。票價和座位圖已公布，9/6 interpark販售部分區域票券、9/13 ibon正式開賣。AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演舞台、售票時間、票價座位不斷更新！

此外，隔天（12/7）還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，完整表演卡司陸續更新。👉ACON 2025 音樂節完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！

AAA頒獎典禮｜時間地點

AAA頒獎典禮｜取票方式

開放取票時間： 2025/11/21（五）12:00 起

取票方式：ibon機台取票，請以現金方式支付 每筆 $30 手續費。

從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。

請於活動開始前，提早先於全台市區內 7-ELEVEN 門市 ibon 機台取票；高鐵車站內之 7-ELEVEN 門市，恕不提供取票服務。

AAA頒獎典禮｜票價、座位圖

票價：NT$ 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 2,490（身障優惠票）

座位圖：

AAA頒獎典禮座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan）

AAA頒獎典禮｜出席藝人

AAA頒獎典禮出席藝人林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）

第六波出席陣容（偶像）：NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE

AAA頒獎典禮出席藝人NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE。（圖／aaa2025_10th IG）

第五波出席陣容（偶像）：MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS

AAA頒獎典禮出席藝人MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS。（圖／aaa2025_10th IG）

第四波出席陣容（偶像）：MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii

AAA頒獎典禮出席藝人MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii。（圖／aaa2025_10th IG）

第三波出席陣容（偶像）：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE

AAA頒獎典禮出席藝人RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE。（圖／aaa2025_10th IG）

第二波出席陣容（演員）：嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健

AAA頒獎典禮出席藝人嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健。（圖／aaa2025_10th IG）

第一波出席陣容（演員）：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊

AAA頒獎典禮出席藝人潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜票價座位公布時間

2025/09/01（一）座位圖公開

2025/09/06（六）AAA門票啟售

2025/09/13（六）ACON門票啟售

AAA頒獎典禮票價座位公布時間。（圖／aaa2025_10th IG）

AAA頒獎典禮｜主持人

張員瑛、李俊昊

當紅女團「IVE」的人氣成員張員瑛已經連續5年擔任AAA頒獎典禮主持人，男團「2PM」出身、以演技收服觀眾的男神李俊昊則是連續兩年獲得AAA頒獎典禮「年度演員」大獎，兩人將一起登上AAA頒獎典禮主持台，歌壇前後輩與主持台前後輩的合作，充滿話題性！

李俊昊、張員瑛擔任AAA頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自AAA官網）

AAA頒獎典禮｜售票時間

【NOL ticket (interpark Global)】

⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

【三星星粉獨享｜保留席次專區】

【 正式開賣】

⭐ibon搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包

AAA頒獎典禮｜交通專車

