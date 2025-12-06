AAA頒獎首日！IU「獎拿不完」奪最大獎 林俊傑合體WOODZ飆高音

IU成為AAA頒獎典禮最大贏家。（圖／翻攝自LINE TV）

亞洲藝術大獎（AAA）頒獎典禮在高雄盛大舉行，多位亞洲頂尖藝人齊聚一堂，星光熠熠。第一天（6日）韓國歌手IU成為當晚最大贏家，不僅以演員身分獲得「最佳演員」大獎，還與朴寶劍獲頒「最佳情侶獎」，更榮獲「10年傳奇女歌手獎」。林俊傑與韓星WOODZ驚喜合作演出，震撼全場，而女團IVE及LE SSERAFIM也以精彩表演和獲獎成績，為典禮增添亮點。

典禮現場星光閃耀，韓國女歌手IU成為全場焦點，她不僅獲得最大獎「最佳演員」，還與朴寶劍組成「苦盡柑來CP」獲得最佳情侶獎。此外，IU還榮獲「10年傳奇女歌手獎」，而男歌手獎則由G-Dragon獲得，他特別錄製影片表達感謝之情。頒獎典禮壓軸時分，絢麗的煙火伴隨IU的榮耀時刻，為她的成就錦上添花。

女團IVE在典禮上帶來《ATTITUDE》等四首歌曲的精彩演出，成員Rei還特別跑到藝人席，邀請佐藤健與朴寶劍兩位男神一同共舞，為典禮增添趣味。IVE也憑藉出色表現獲得「年度歌曲獎」的肯定。另一組備受矚目的女團LE SSERAFIM則以《HOT》等歌曲帶來令人驚艷的舞台，並榮獲「年度音樂偶像大賞」的殊榮。

林俊傑獲頒兩個大獎。（圖／翻攝自LINE TV）

歌手林俊傑在頒獎典禮上收穫滿滿，他表示自己原本以為只是受邀來唱歌參加典禮，沒想到還獲得了獎項。林俊傑說：「哈囉高雄，大家好。非常謝謝，謝謝AAA。」他不僅一連拿下兩個獎項，還與韓星WOODZ合作演唱，兩人共同詮釋《背對背擁抱》，精湛的歌藝讓現場觀眾為之傾倒。

此外，大勢男團CORTIS也在典禮演出，成員趙雨凡用中文向現場5萬名觀眾喊話，引發全場熱烈回應。整場AAA頒獎典禮首日精彩紛呈，無論台上表演者還是台下觀眾都收穫滿滿，為亞洲娛樂圈獻上一場視聽盛宴。

