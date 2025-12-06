AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了

記者林汝珊／高雄報導

舒華獲AAA best choice。（圖／starnews提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。

舒華一上台就用中文高喊「大家好，我是誰」，台下5萬粉絲大喊「葉舒華」，她也露出滿意笑容，對於能夠在家鄉站上舞台相當開心。表示謝謝大家，「今天在高雄給我們這麼多熱情，請繼續享受接下來的舞台。」

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

