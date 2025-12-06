AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了

記者林汝珊／高雄報導

林俊傑受邀AAA演出。（圖／翻攝自LINE TV）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA）今年迎來成立十週年，典禮首度移師台灣，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開演，金曲歌王林俊傑榮獲本屆「2025年度藝人獎」，並深情演出，引發全場大合唱。

林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。

廣告 廣告

林俊傑合體WOODZ合唱《背對背擁抱》。（圖／翻攝自LINE TV）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

更多三立新聞網報導

AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份

AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎

AAA紅毯／潤娥黑禮服綁蝴蝶結美翻全場！中文指令秒聽無需翻譯

AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚

