AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。

林俊傑直呼：「沒想到竟然也有我的份」。（圖／翻攝自LINE TV）

林俊傑害羞登上舞台，與女團LE SSERAFIM同台，他玩笑說：「哈囉高雄，我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，坦言能站上AAA舞台，感到相當不可置信。

林俊傑上台嚇傻。（圖／翻攝自LINE TV）

也獲得「2025年度藝人獎」的LE SSERAFIM，成員恩採也用中文謝謝粉絲支持：「我們會多多繼續努力，請大家支持我們。」

LE SSERAFIM中文感謝粉絲。（圖／翻攝自LINE TV）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

