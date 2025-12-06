AAA首度移師高雄 韓星雲集粉絲朝聖

（中央社記者林巧璉高雄6日電）韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA今天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，粉絲午後開始湧入，許多人精心打扮。部分未買到票的民眾則在場外草地席地而坐，聆聽漏音。

Asia Artist Awards頒獎典禮（簡稱AAA）今年迎來成立10週年，典禮首次移師台灣舉辦。AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，分成6日頒獎及7日的「ACON音樂節」，主持人之一由台籍明星葉舒華擔綱。

頒獎典禮在今天下午4時登場，彩排從下午1時30分開始，觀眾持票陸續進場。高雄今天天氣舒爽，場外粉絲個個精心打扮，手持應援小物、風扇及自製應援牌，高舉偶像布條與AAA活動看板拍照，現場氣氛熱烈。

世運主場館外設有市集，攤販吸引大批人潮，民眾手持飲料與小吃；周邊草地也有粉絲鋪上野餐墊，準備聽漏音。

此次10週年規模，主持陣容由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，其中張員瑛已連續多年擔任AAA主持人。

本次「AAA」頒獎典禮出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇「苦盡柑來遇見你」的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過30頻道完整播出AAA盛典。6日頒獎典禮先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於下午5時30分播出完整頒獎典禮；7日下午6時播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視，與全亞洲同步感受年度盛事魅力。（編輯：黃世雅）1141206