AAA／包緊緊現身小港！佐藤健「灰帽T仍帥翻」親切揮手粉絲暴動

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮於昨（6日）晚正式落幕，今日（7日）清晨起陸續有藝人現身小港機場準備離台。

佐藤健包緊緊揮手招呼。

典禮於昨晚正式落幕，藝人們接續搭機離開，機場擺起長長紅龍柱，以防粉絲推擠。稍早日星佐藤健包緊緊現身，身穿灰色帽T，戴上黑色口罩及鴨舌帽，並向在場粉絲揮手說再見，相當親民。

而昨日坐在佐藤健旁的IU，一早低調現身機場，身穿黑色上衣、淺色牛仔褲，配戴黑色棒球帽與口罩，造型休閒隨性，不時揮手向大家道別，步入登機門前還再次抬手向後方粉絲示意，展現暖心形象。

