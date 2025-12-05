AAA》南北分進合擊！佐藤健壓軸現身小港 町田啓太明抵台班機曝光

町田啓太明天將現身松山機場。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國AAA亞洲明星盛典明天(6日)在高雄世運主場館登場，超過20組人氣卡司今天抵達高雄小港機場，吸引上千人接機，人潮把入境大廳擠得水洩不通，還一度傳出撞壞機場大門的消息，可見粉絲有多熱情瘋狂。

今天壓軸抵達小港機場的是日本男神佐藤健，儘管有不少韓團粉絲先行離場，導致現場有些混亂，不過仍有死忠粉絲舉著扇子、應援板死守到最後一刻，就是為了一睹佐藤健風采。佐藤健雖然全身包緊緊現身，不過仍親切揮手、比愛心，還雙十合十打招呼，相當有禮貌。巧的是，與他合作Netflix影集《玻璃之心》的町田啓太將在明天(6日)上午搭乘CI223班機於10點55分抵台，後天(7日)在台北國際會議中心舉行見面會。

佐藤健今年11月他才來台舉行「TENBLANK from "Glass Heart" 粉絲見面會」，相隔一個月現身高雄參加AAA，成為此次出席活動唯一的日本明星。因為另一日本女歌手「CHANMINA」恰米娜因健康因素無法出席，她在昨天出現發燒等身體不適的症狀，醫師診斷認為她應該好好休養，因此辭退AAA演出。不過她的老公ASH ISLAND目前並未傳出任何變動。

