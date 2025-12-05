AAA／台灣女兒回家了！粉絲尖叫熱情歡迎 舒華笑得合不攏嘴

I-DLE成員舒華抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）





亞洲明星盛典將在明（6日）展開，昨天開始已經陸續包括Ash Island、KISS OF LIFE、QWER等韓團來台，粉絲擠爆小港機場，給予熱烈歡迎，今（5日）下午韓星、包含臺灣女兒舒華、國民妹妹IU、朴寶劍等陸續抵達高雄。

南韓一年一度的頒獎典禮今年迎來10周年，首度來到臺灣舉辦，從昨天到今天陸續有韓團抵達台灣，I-DLE的成員、臺灣女兒舒華也是明（6日）的主持人，則在今（5日）下午2點抵達高雄小港機場。白皙的皮膚，以及仙氣飄飄的氣質，許多粉絲看到舒華忍不住尖叫，舒華也被台灣的熱情感染到笑得合不攏嘴。

女團IVE抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）

下午4點左右又有1批韓星包機抵達高雄，包含夯劇的演員惠利、車珠英，還有來擔任典禮主持人的李俊昊。這次他們來到高雄，粉絲都非常激動，也是粉絲一次性看到偶像以及韓星的機會。

女團LE SSERAFIM抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）

惠利和潤娥經過粉絲身邊時也非常親民，伸手接了許多應援物。而大家最期待的螢幕情侶檔IU和朴寶劍也出現在機場，所有歌手藝人們都在今（5日）下午的包機一起抵台，將準備明（6日）的演出。

演員李濬榮抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）

演員李俊昊抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）

