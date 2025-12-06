AAA》「吳麗萍你好像搭丟賽」在台首唱！防彈師弟CORTIS登場嗨翻

CORTIS首度來台。（讀者提供）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）今（6日）將在高雄國家體育館（世運主場館），主持人由IVE成員張員瑛5年連莊擔綱，搭檔2PM成員李俊昊，2人開場不忘上演一段華爾滋。現場集結超過40組韓星，其中8月才出道的男團CORTIS，夯曲〈GO!〉中的歌詞「우린 필요 없어 다른 sign」因被聽成中文空耳「吳麗萍你好像搭丟賽」在網上瘋傳。

CORTIS為防彈少年團（BTS）所屬經紀公司BIGHIT MUSIC時隔6年推出的新人男團，8月才正式出道便累積大票死忠粉絲，成員之一的JAMES（本名趙雨凡）更是在台灣長大，上週在香港MAMA頒獎典禮用超台口音喊出「準備好了嗎？」讓台灣粉絲倍感親切。今天終於在台灣演出，一口氣開麥帶來〈GO!〉和〈Ｗhat You Ｗant〉，台下COER（官方粉絲名）也跟著大聲應援，為典禮帶來一波高潮。

更多中時新聞網報導

鍾瑶牽手攝影師 不想定義為男友

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯

棒球》林昱珉不怕挨打 陳柏毓不想後悔