「AAA」多組大咖韓星抵台！ 朴寶劍、IU、女團IVE都來了

ＡAA頒獎盛典，今天(5號)下午，許多大咖藝人紛紛搭機來到高雄，包含知名影集《苦盡柑來遇見你》朴寶劍和IU（圖／TVBS）

南韓一年一度，AAA頒獎盛典，明天(6號)將在高雄市運舉辦，今天(5號)下午，許多大咖藝人紛紛搭機來到高雄，包含主持人張員瑛、知名影集《苦盡柑來遇見你》朴寶劍和IU，還有姜有皙、文素利等陣容，至於寵粉的李惠利還送給粉絲飛吻，超級親民。

ＡAA頒獎盛典，今天(5號)下午，許多大咖藝人紛紛搭機來到高雄，包含知名影集《苦盡柑來遇見你》朴寶劍和IU（圖／TVBS）

身穿灰色服裝的朴寶劍抵台時展現超高親和力，不僅主動向粉絲打招呼，更特地放慢腳步回頭接受粉絲的禮物，讓現場支持者激動不已。而人氣歌手IU的到來同樣引發上千粉絲瘋狂呼喊，她害羞地比心回應，並細心照顧到各個角度的粉絲，一一揮手展現飯撒精神。

廣告 廣告

同樣擔任典禮主持人的李俊昊也來了，就連近期熱播的韓劇親愛的X演員金裕貞也抵達高雄（圖／TVBS）

李惠利在看到粉絲舉著的紅色布條後，立即送上一個飛吻表達感謝，更是走到粉絲面前親自收下禮物，堅持全部收完才離開現場，舉動相當窩心。另外，潤娥的出現也引發粉絲陣陣尖叫，聲勢不容小覷。

李惠利看到自己的紅布條，馬上給了一個飛吻，還走到粉絲面前收禮，堅持全部收完才離開，相當窩心（圖／TVBS）

女團LE SSERAFIM五名成員以及曾在世運表演的IVE也都抵達高雄。身穿短裙的張員瑛走在隊伍前方，她也將擔任此次典禮的主持人之一。一位粉絲表示，偶像走過去揮手時，全場都在尖叫，還提到對方最近染的粉色頭髮非常好看。

AAA頒獎盛典，明天(6號)將在高雄市運舉辦，重量級男、女團以及演員都紛紛抵達台灣（圖／TVBS）

同樣擔任典禮主持人的李俊昊也已抵台，近期熱播韓劇《親愛的X》女主角金裕貞也現身高雄。男團STRAY KIDS成員中，受傷的李旻浩坐在輪椅上出現，但粉絲仍熱情地大聲尖叫應援。MONSTAX、RIIZE等團體也陸續抵達，最後現身的則是日本人氣男星佐藤健。這次AAA頒獎典禮匯集了重量級男女團體及演員，為高雄帶來一場星光熠熠的盛會。

更多 TVBS 報導

粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」

AAA接機／秋泳愚、ATEEZ、ALLDAY PROJECT來高雄了！

台南18區停水39小時！ 高雄停53小時最久 店家陸續公休

龍蝦等5生猛海鮮打頭陣、烏魚子上整條 浮誇喜宴賓客驚豔

