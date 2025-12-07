AAA／完美落幕！潤娥超辣黑絲亮相暖收粉絲大禮 IU「0遮掩」親切道別

記者趙浩雲／高雄報導

潤娥收下台灣粉絲親手做的禮物。

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards（AAA）」10週年首度移師台灣，在高雄世運主場館盛大舉行，吸引日韓巨星來台。典禮於昨（6日）晚正式落幕，今日（7日）清晨起陸續有藝人現身小港機場準備離台，其中包括人氣女神潤娥與IU，也再度引發現場粉絲暴動。

IU一早低調現身機場，身穿黑色上衣、淺色牛仔褲，配戴黑色棒球帽與口罩，造型休閒隨性。儘管現場擠滿粉絲與媒體，她仍保持親切態度，不時揮手向大家道別，步入登機門前還再次抬手向後方粉絲示意，展現暖心形象。

IU沒戴口罩，親切向粉絲揮手。

潤娥則以全黑穿搭亮相，黑色外套搭配黑絲襪，氣質依舊。她雖戴著口罩，但仍掩不住明星氣場。面對粉絲遞出的應援禮物，她特地停下腳步收下，並向對方點頭致意，展現貼心一面。由於人潮過於踴躍，現場保全不斷維持動線，而潤娥一路保持冷靜，快速通過報到與安檢區。

AAA落幕後大批藝人啟程返韓，機場湧入大量粉絲只為目送偶像最後一眼。潤娥與IU的現身也掀起另一波高潮，為此次在台活動畫下熱烈句點。

