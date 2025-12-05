AAA》一家四口全現身高雄！IU朴寶劍領軍《苦盡柑來》媽弟都來了

AAA小港機場接機，朴寶劍戴眼鏡超級卡哇伊。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)明天(6日)在高雄世運主場館登場，今天小港機場擠滿上千名粉絲，《苦盡柑來遇見你》的一家四口全員到齊，包括IU、朴寶劍、「媽媽」文素利、「弟弟」姜有皙全都現身，就連「哈西大叔」崔代勳也來了。

AAA小港機場接機，崔代勳似乎對接機盛況感到很神奇。(記者李惠洲攝)

今天小港機場第二批最先步入入境大廳的是俊昊，他全程不停用雙手向粉絲打招呼，還不時點頭致意，相當有禮貌。與他一起演出《歡迎來到王之國》的少女時代潤娥此次以演員身分來參加AAA盛事，雖然只畫淡妝，但狀態相當之好，不愧是女團神顏始祖。

AAA小港機場接機，朴寶劍露齒笑揮手與粉絲打招呼。(記者李惠洲攝)

AAA小港機場接機，朴寶劍接近粉絲要拿卡片。(記者李惠洲攝)

接下來的惠利堪稱最寵粉，走到一半送上飛吻之外，還直接走上粉絲前想要幫忙簽名，還收下不少卡片、禮物，今天最寵粉非她莫屬了，粉絲準備布條完全值得了。朴寶劍今天則戴著眼鏡輕便現身，還親切收下卡片禮物，沿路還比著愛心，要比寵粉完全不輸惠利，只能說《請回答1988》專出產親和力十足的演員。

AAA小港機場接機，IU揮手問好。(記者李惠洲攝)

AAA小港機場接機，IU揮手問好。(記者李惠洲攝)

AAA小港機場接機，IU揮手問好。(記者李惠洲攝)

與朴寶劍一起演出《苦盡柑來遇見你》的IU出場是掀起尖叫聲，她身穿黑色服裝，一現身不停揮手、比愛心、送飛吻，模樣十分可愛。另外，IU弟弟姜有皙以及IU媽媽影后文素利也現身小港機場，尤其文素利是第二批的壓軸，身穿大衣霸氣十足，粉絲不停大喊「歐膩」(姐姐)，歡迎她的到來。

AAA小港機場接機，姜有皙在《苦盡柑來遇見你》飾演IU弟弟。(記者李惠洲攝)

AAA小港機場接機，文素利現身，氣勢十足。(記者李惠洲攝)

