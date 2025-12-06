AAA》張員瑛主持嗲聲甜喊中文！5萬名粉絲尖叫揭序幕

張員瑛以一套粉色露肩禮服登場，與李俊昊用流利中文和大家打招呼。（圖／翻攝LINE TV）

南韓年度娛樂盛事2025 Asia Artist Awards，今年選在台灣高雄世運舉辦。邀請眾多大咖明星共襄盛舉。稍早，主持人張員瑛和李俊昊準時於下午4點開場，兩人還特地用中文和大家打招呼，展現親民。

AAA已經在下午4點準時登場，由李俊昊率先用中文向大家打招呼：「很高興見到大家，我是李俊昊！」張員瑛隨後也用她甜甜的嗓音，輕柔地說「準備好一起享受了嗎？」說完，現場湧起5萬名觀眾粉絲的尖叫聲，為這場典禮揭開序幕。

此次AAA將分為兩天在高雄世運登場，今（6日）出演名單有IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利以及RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE等多組藝人團體表演。值得一提的是，金曲歌王林俊傑也受邀演出，屆時會帶來什麼樣的表演，也令觀眾相當期待。

