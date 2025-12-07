AAA》張員瑛再現「帶貨公主」威力！連喝兩杯手搖 1品項成最新爆款

張員瑛連喝兩杯手搖，品項曝光。（圖／翻攝自 IG@for_everyoung10）

韓星來台不只掀起追星熱潮，更連帶帶動手搖飲市場，過去南韓人氣女團IVE參加高雄拼盤演唱會時，成員張員瑛一句「想喝西瓜烏龍茶」成功帶起西瓜烏龍搶購風潮，堪稱名副其實的「帶貨公主」。而今年韓國年度頒獎盛事 AAA（ Asia Artist Awards）昨（6日）在高雄世運主場館落幕，張員瑛再度展現驚人帶貨實力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，品項曝光後，再度引爆新一波熱議。

典禮進行期間，有眼尖粉絲捕捉到張員瑛在座位區趁空檔「狂吸飲料」，喝完一杯後立刻換新杯，甚至上台前都捨不得放下，引發網友猜測飲料品項，隨著鏡頭流出，「老賴茶棧」社群小編也在 Threads 霸氣認證，證實張員瑛喝的正是自家飲品。

老賴茶棧表示：「張員瑛公主喝得是！！冬瓜檸檬 多冰！（備好料了！！）」，並補充全糖原因，「冬瓜不能調甜度」。消息曝光後，網友們紛紛湧入留言：「她真的很愛水果系列」、「連喝兩杯耶，天啊！圈粉了」、「上班馬上點！」、「既西瓜烏龍之後 冬瓜檸檬要熱賣了」、「員瑛居然會喝全糖」。

張員瑛不只靠舞台魅力圈粉，更憑藉飲料喜好，將台灣手搖飲推上話題巔峰，如今繼「西瓜烏龍茶」後，「冬瓜檸檬」也正式躍升熱門搜尋，不少手搖飲愛好者與粉絲都笑稱要喝「張員瑛同款」，次展現她的超強影響力。

