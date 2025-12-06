AAA》惠利透視裝現身 來台搭長榮讚飛機餐美味

第10屆「AAA頒獎典禮」今(6日)在高雄世運舉行，稍早Girl's Day成員、今年演出《善意的競爭》的李惠利穿黑紗短版禮服現身，她將長髮俏皮纏起，不只手比愛心，還對粉絲眨眼，大秀粉絲福利。

惠利過去演出《請回答1988》走紅，劇中她演出不拘小節的主角「成德善」，私下她也個性和成德善一樣大剌剌、好親近，昨她到高雄後便開直播，先是謝謝粉絲特別做布條接機，接著讚所搭乘的長榮航空飛機餐很好吃。

惠利昨在直播中透露坐了長榮航空，她一上飛機就先睡了一陣子，醒來後發現大家都在吃飛機餐，她也要了一份，誇東坡肉很好吃，很對她的胃，「特別好吃，所以吃了個精光」；她還打趣透露先前吃生魚片的時候吃太急，把嘴內咬破了個洞，所以吃東西的時候嘴內都在痛。

而今年AAA頒獎典禮出席名單星光熠熠，這幾天粉絲為了接機擠爆高雄小港機場，包括朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、李伊庚、李濬榮、惠利、車珠英、葉舒華、日籍藝人佐藤健之外、還有人氣團體NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、 xikers、IVE、AHOF、Ash Island & CHANMINA、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、CORTIS、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiKii、KickFlip、TWS等，華語歌手則有林俊傑受邀現身。

