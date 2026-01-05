AAA 新人獎男團 AHOF 首爾開唱 九人合體、志恩回歸引爆全場

照片來源：AHOF官方X

娛樂中心/綜合報導

出道僅半年便迅速竄紅，並一舉奪下 AAA（亞洲演藝大賞）新人獎的男團 AHOF，於 1 月 3 日、4 日 在首爾 獎忠體育館 舉辦《2026 AHOF 1st FAN-CON AHOFOHA : All Time Heartfelt Only FOHA》粉絲演唱會，成功為 2026 年揭開熱血序幕。

本次演唱會不僅是 AHOF 出道以來首度在韓國舉行的大型粉絲演唱會，也象徵團體九人完整隊型活動正式回歸。其中，先前因休養暫別舞台的 台灣男孩志恩（ChihEn） 在本次演唱會中正式重返舞台，久違的合體畫面讓現場粉絲感動不已，氣氛瞬間沸騰。

回歸舞台的志恩不愧被粉絲封為「視覺擔當」，他以一頭新染的金髮、身穿一襲白色西裝登場，清爽又高雅的造型瞬間吸引全場目光，搭配穩定的舞台表現，獲得如雷掌聲與熱烈歡呼，人氣可見一斑。

演唱會以「獻給 FOHA（官方粉絲名）」為核心概念，AHOF 帶來多首精心準備的舞台演出，並透過談話與互動遊戲與粉絲近距離交流。九位成員難得全員到齊，彼此間自然流露的默契與互動，也成為本次演唱會的一大亮點。

事實上，AHOF 近半年來在韓國與海外市場 皆展現亮眼成績。去年 8 月於 菲律賓馬尼拉舉辦的萬人粉絲演唱會曾締造秒殺完售的佳績；而在 12 月 31 日跨年夜，AHOF 更受邀前往菲律賓參加大型跨年倒數活動，擔任壓軸演出嘉賓，陪伴人山人海的觀眾迎接新年，展現其在當地的高人氣與影響力。

不僅如此，在成功完成首爾兩場粉絲演唱會後，AHOF 也將於 1 月中旬至下旬 前往日本東京與大阪，舉辦多場小型演唱會及粉絲活動，持續與海外粉絲近距離互動，進一步擴展日本市場版圖，也稍解粉絲們對志恩的想念。

出道僅短短 6 個月，便奪下音樂大獎、站上首爾獎忠體育館舞台，並接連展開日本行程、受邀登上菲律賓跨年舞台及舉辦上海見面會。AHOF 以實際成績證明其在韓國及海外皆具備高度人氣與發展潛力。隨著 2026 年完整體活動正式展開，外界也更加期待 AHOF，以及台灣男孩志恩接下來在全球舞台上的表現。